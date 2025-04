Barcelona conquista la Copa del Rey en una final de locura contra el Real Madrid

El FC Barcelona conquistó este sábado la Copa del Rey 2025 tras vencer al Real Madrid en una de las finales más emocionantes de los últimos años. En un Estadio La Cartuja lleno de pasión y tensión, el conjunto blaugrana se impuso 3-2 en tiempo extra, en un partido repleto de emociones, remontadas y polémicas arbitrales.

Desde el pitazo inicial, el Barcelona mostró mayor determinación y dominio del juego. Con un mediocampo dinámico y precisión en la salida de balón, el equipo dirigido por Hansi Flick se adueñó de las acciones. La insistencia encontró recompensa al minuto 27, cuando Pedri, con un remate magistral desde fuera del área, venció a Courtois para poner el 1-0 en el marcador y encender a la afición culé.

Durante el primer tiempo, el Real Madrid se mostró desconectado. Sin claridad en el ataque y con dificultades para contener las transiciones del Barcelona, los blancos se fueron al descanso en desventaja y con la necesidad de cambiar el guion para la segunda mitad. Fue entonces cuando Carlo Ancelotti decidió mandar a la cancha a Kylian Mbappé, quien cambió radicalmente la dinámica del encuentro.

El astro francés no tardó en hacerse notar. Al minuto 69, Mbappé ejecutó un tiro libre perfecto que se coló en el ángulo, poniendo el empate 1-1 y devolviendo la vida al conjunto merengue. El impulso madridista no se detuvo ahí: apenas diez minutos después, Aurélien Tchouaméni conectó de cabeza tras un tiro de esquina y remontó el partido 2-1 a favor del Real Madrid.

El Barcelona parecía tambalear, pero sacó su casta en el momento más crítico. Cuando el partido se inclinaba hacia el lado blanco, Ferran Torres lideró un contragolpe veloz al minuto 84 y con un disparo preciso igualó las acciones 2-2, desatando la locura en las gradas culés. La polémica se hizo presente en el tiempo agregado cuando el árbitro Ricardo de Burgos sancionó penal a favor del Barcelona tras una falta sobre Raphinha. Sin embargo, tras revisión en el VAR, el penal fue anulado, lo que enfureció a los aficionados blaugranas.

El partido se fue a tiempos extras con ambos equipos extenuados pero decididos a buscar la gloria. El Barcelona, impulsado por la energía de su joven plantel y el liderazgo de sus figuras, encontró el tanto decisivo en el minuto 116. Jules Koundé, con un disparo raso desde fuera del área, sorprendió a Courtois y selló el 3-2 definitivo, desatando la euforia blaugrana en Sevilla.

