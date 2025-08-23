Barcelona consigue emocionante triunfo sobre Levante por 3 a 2

Los Granotes recibieron un duro golpe este sábado y perdieron 3 a 2 en casa ante los Blaugranas durante la fecha 2 de la Liga. Los goles del partido para el local los anotaron Iván Romero (14′ 1T) y José Luis Morales (51′ 1T, de penal). Mientras que los goles de visitante los hicieron Pedri (3′ 2T), Ferran Torres (6′ 2T) y Unai Elgezabal (45′ 2T, en contra).

El delantero Ferran Torres de Barcelona estrelló un disparo en el poste en el minuto 36 del primer tiempo y se perdió la posibilidad de empatar el partido.

Barcelona mantuvo un excelente nivel, dominó las riendas del juego teniendo más posesión del balón (76%) y cantidad de remates (28 disparos). Del total de tiros, 17 fueron al arco rival, 1 al poste y 8 afuera.

El protagonismo de Lamine Yamal lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Barcelona mostró su mejor nivel, al rematar 9 veces al arco contrario y acertar 68 pases correctos.

También fue clave en el estadio Ciutat de València, Pedri. El volante de Barcelona se destacó frente a Levante ya que convirtió 1 gol, dio 101 pases correctos, robó 2 pelotas y pateó 2 veces al arco.

El entrenador de Levante, Julián Calero, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Pablo Cuñat en el arco; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello y Manu Sánchez en la línea defensiva; Pablo Martínez, Oriol Rey, Roger Brugué y José Luis Morales en el medio; y Iván Romero en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Hans Flick se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Joan García bajo los tres palos; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsi y Alejandro Balde en defensa; Marc Casadó, Pedri y Raphinha en la mitad de cancha; y Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford en la delantera.

El partido en el estadio Ciutat de València fue dirigido por el árbitro Alejandro Hernández Hernández.

Por la próxima fecha, los Granotes visitarán a Elche. Por otro lado, los Blaugranas visitarán a Rayo Vallecano.

El local está en el décimo octavo puesto y no sumó aún, mientras que el visitante llegó a 6 unidades y es el líder del torneo.

Cambios en Levante

58′ 2T – Salieron por y por Carlos Álvarez

74′ 2T – Salieron Roger Brugué por Carlos Espí y Iván Romero por Iker Losada

75′ 2T – Salió Manu Sánchez por Diego Pampín

85′ 2T – Salió Jeremy Toljan por Víctor García

Amonestados en Levante:

47′ 1T Pablo Martínez (Conducta antideportiva), 0′ 2T José Luis Morales (Conducta antideportiva) y 43′ 2T Diego Pampín (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salieron Marc Casadó por Gavi y Marcus Rashford por Dani Olmo

76′ 2T – Salieron Ronald Araújo por Andreas Christensen y Alejandro Balde por Robert Lewandowski

84′ 2T – Salió Eric García por Jules Koundé

Amonestado en Barcelona: