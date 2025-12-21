Barcelona demuestra su superioridad ante Villarreal con un 2 a 0

Barcelona tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Raphinha, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 14 minutos de la primera etapa.
Lamine Yamal se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 67 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.
Otro jugador importante en el partido fue Frenkie de Jong. El mediocampista de Barcelona acertó 81 pases correctos y quitó 3 pelotas.
El director técnico de Villarreal, Marcelino García Toral, planteó una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga y Sergi Cardona en la línea defensiva; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo y Alberto Moleiro en el medio; y Nicolas Pépé y Ayoze Pérez en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Hans Flick se pararon con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en defensa; Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el Estadio de la Cerámica fue Javier Alberola Rojas.
El Submarino amarillo visitará a Elche en la próxima jornada. Por el lado de los Blaugranas jugarán de visitante frente a Espanyol. Los Blaugranas buscará vencer a su eterno rival en una nueva edición del derbi catalán.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 35 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 46 unidades y ocupa la punta del torneo.
Cambios en Villarreal
- 64′ 2T – Salió Ayoze Pérez por Georges Mikautadze
- 74′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Tani Oluwaseyi y Dani Parejo por Carlos Macia
Amonestado en Villarreal:
- 27′ 2T Tajon Buchanan (Conducta antideportiva)
Expulsado en Villarreal:
- 38′ 1T Renato Veiga (Roja directa)
Cambios en Barcelona
- 61′ 2T – Salió Ferran Torres por Robert Lewandowski
- 62′ 2T – Salió Fermín López por Marcus Rashford
- 66′ 2T – Salió Eric García por Marc Bernal
- 78′ 2T – Salió Jules Koundé por Marc Casadó
Amonestado en Barcelona:
- 13′ 2T Frenkie de Jong (Conducta antideportiva)