Barcelona demuestra su superioridad ante Villarreal con un 2 a 0

Este domingo, los Blaugranas dejaron sin opciones a el Submarino amarillo y lo venció con un contundente 2 a 0 en el partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga. A los 11 minutos del primer tiempo, Barcelona logró su primer gol con una ejecución magistral desde los doce pasos de Raphinha. El marcador final quedó sellado por Lamine Yamal al minuto 18 de la segunda mitad.

Barcelona tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Raphinha, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 14 minutos de la primera etapa.

Lamine Yamal se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 67 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Frenkie de Jong. El mediocampista de Barcelona acertó 81 pases correctos y quitó 3 pelotas.

El director técnico de Villarreal, Marcelino García Toral, planteó una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga y Sergi Cardona en la línea defensiva; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo y Alberto Moleiro en el medio; y Nicolas Pépé y Ayoze Pérez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Hans Flick se pararon con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en defensa; Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio de la Cerámica fue Javier Alberola Rojas.

El Submarino amarillo visitará a Elche en la próxima jornada. Por el lado de los Blaugranas jugarán de visitante frente a Espanyol. Los Blaugranas buscará vencer a su eterno rival en una nueva edición del derbi catalán.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 35 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 46 unidades y ocupa la punta del torneo.

Cambios en Villarreal

64′ 2T – Salió Ayoze Pérez por Georges Mikautadze

74′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Tani Oluwaseyi y Dani Parejo por Carlos Macia

Amonestado en Villarreal:

27′ 2T Tajon Buchanan (Conducta antideportiva)

Expulsado en Villarreal:

38′ 1T Renato Veiga (Roja directa)

Cambios en Barcelona

61′ 2T – Salió Ferran Torres por Robert Lewandowski

62′ 2T – Salió Fermín López por Marcus Rashford

66′ 2T – Salió Eric García por Marc Bernal

78′ 2T – Salió Jules Koundé por Marc Casadó

Amonestado en Barcelona: