Barcelona derrotó 4-0 sin complicaciones a Athletic Bilbao con doblete de Ferran Torres

Ferran Torres aportó dos goles en la arrolladora victoria de 4-0 de los Blaugranas sobre los Leones, en el duelo por la fecha 13 de la Liga. Un marcador abultado reflejó la clara superioridad del equipo de Hans Flick, que incluyó la actuación estelar de Ferran Torres. Dos golazos de jugada dejaron en claro el alto nivel del delantero, en los minutos 47′ del primer tiempo y 44′ de la segunda etapa. Los tantos extra que consolidaron la cómoda victoria, con un resultado final de 4 a 0, estuvieron a cargo de Robert Lewandowski con un remate (4′ 1T), y de Fermín López, luego de un disparo (3′ 2T).

Eric García se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Barcelona efectuó 107 pases correctos.

Fermín López fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Barcelona marcó 1 gol y dio 68 pases correctos y buscó 2 veces el arco contrario.

El técnico de Barcelona, Hans Flick, propuso una formación 4-3-3 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsi y Alejandro Balde en la línea defensiva; Fermín López, Dani Olmo y Eric García en el medio; y Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferran Torres en el ataque.

Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en defensa; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Nico Williams en la mitad de cancha; y Unai Gómez en la delantera.

El árbitro José Sánchez Martínez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Camp Nou.

En la siguiente fecha los Blaugranas se enfrentará de local ante Alavés, mientras que los Leones jugarán de visitante frente a Levante.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 31 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 17 unidades y está en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salió Alejandro Balde por Ronald Araújo

63′ 2T – Salieron Robert Lewandowski por Dro Fernández y Fermín López por Marc Casadó

73′ 2T – Salió Eric García por Marc Bernal

80′ 2T – Salió Dani Olmo por Raphinha

Cambios en Athletic Bilbao

54′ 2T – Salieron Iñigo Ruiz por Alejandro Rego, Unai Gómez por Gorka Guruzeta y Nico Williams por Robert Navarro

67′ 2T – Salieron Mikel Jauregizar por Mikel Vesga y Álex Berenguer por Adama Boiro

Amonestados en Athletic Bilbao:

42′ 1T Iñigo Ruiz (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 27′ 2T Andoni Gorosabel (Conducta antideportiva)

Expulsado en Athletic Bilbao: