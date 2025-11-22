Barcelona derrotó 4-0 sin complicaciones a Athletic Bilbao con doblete de Ferran Torres

Eric García se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Barcelona efectuó 107 pases correctos.
Fermín López fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Barcelona marcó 1 gol y dio 68 pases correctos y buscó 2 veces el arco contrario.
El técnico de Barcelona, Hans Flick, propuso una formación 4-3-3 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsi y Alejandro Balde en la línea defensiva; Fermín López, Dani Olmo y Eric García en el medio; y Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferran Torres en el ataque.
Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en defensa; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Nico Williams en la mitad de cancha; y Unai Gómez en la delantera.
El árbitro José Sánchez Martínez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Camp Nou.
En la siguiente fecha los Blaugranas se enfrentará de local ante Alavés, mientras que los Leones jugarán de visitante frente a Levante.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 31 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 17 unidades y está en el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Barcelona
- 45′ 2T – Salió Alejandro Balde por Ronald Araújo
- 63′ 2T – Salieron Robert Lewandowski por Dro Fernández y Fermín López por Marc Casadó
- 73′ 2T – Salió Eric García por Marc Bernal
- 80′ 2T – Salió Dani Olmo por Raphinha
Cambios en Athletic Bilbao
- 54′ 2T – Salieron Iñigo Ruiz por Alejandro Rego, Unai Gómez por Gorka Guruzeta y Nico Williams por Robert Navarro
- 67′ 2T – Salieron Mikel Jauregizar por Mikel Vesga y Álex Berenguer por Adama Boiro
Amonestados en Athletic Bilbao:
- 42′ 1T Iñigo Ruiz (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 27′ 2T Andoni Gorosabel (Conducta antideportiva)
Expulsado en Athletic Bilbao:
- 8′ 2T Oihan Sancet (Roja directa)