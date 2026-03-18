Barcelona dio la nota con una goleada 7-2 ante Newcastle y se clasificó

En el partido por la llave 5, los Blaugranas jugaron con garra y corazón y celebraron a lo grande en el estadio Camp Nou con una goleada 7 a 2.

Los goles del partido para el local los anotaron Raphinha (5′ 1T y 26′ 2T), Marc Bernal (17′ 1T), Lamine Yamal (51′ 1T, de penal), Fermín López (6′ 2T) y Robert Lewandowski (10′ 2T y 15′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hizo Anthony Elanga (14′ 1T y 27′ 1T).

En el minuto 5 de la primera etapa, Raphinha levantó el ánimo de los Blaugranas y se llevó todos los aplausos. El volante aprovechó un centro de Fermín López y remató para vencer la resistencia de Aaron Ramsdale.

La figura del partido fue Raphinha. El volante de Barcelona metió 2 goles, efectuó 16 pases correctos y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Robert Lewandowski fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Barcelona mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 8 pases correctos.

El estratega de Barcelona, Hans Flick, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Joan García en el arco; Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martín y João Cancelo en la línea defensiva; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en el medio; y Robert Lewandowski en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Eddie Howe salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Aaron Ramsdale bajo los tres palos; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn y Lewis Hall en defensa; Jacob Ramsey, Sandro Tonali y Joelinton en la mitad de cancha; y Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Camp Nou fue François Letexier.

Los Blaugranas dejó en el camino a Newcastle y llegó a Cuartos de Final de la Champions.

Cambios en Barcelona

20′ 1T – Salió Eric García por Ronald Araújo

65′ 2T – Salieron João Cancelo por Xavi Espart y Robert Lewandowski por Ferran Torres

66′ 2T – Salió Fermín López por Dani Olmo

Amonestado en Barcelona:

43′ 1T Pau Cubarsi (Conducta antideportiva)

Cambios en Newcastle United

45′ 2T – Salió Kieran Trippier por Valentino Livramento

54′ 2T – Salió Sandro Tonali por Joe Willock

62′ 2T – Salió Joelinton por Sven Botman

63′ 2T – Salió Anthony Elanga por Jacob Murphy

81′ 2T – Salieron Anthony Gordon por William Osula y Joan García por Wojciech Szczesny

Amonestados en Newcastle United: