Barcelona fue más y venció por 3 a 1 a Elche

Los Blaugranas ganaron su partido ante Elche con una gran ventaja (3-1), en el marco de la fecha 11 de la Liga. El primer gol de Barcelona lo hizo Lamine Yamal, después de una jugada (8′ 1T). El segundo tanto fue de Ferran Torres, también tras una jugada (11′ 1T). Elche achicó distancias en el marcador con Rafael Mir (41′ 1T), con un buen disparo. Sin embargo, no logró revertir el resultado parcial y terminó perdiendo por 3 a 1 cuando Marcus Rashford disparó en el minuto 15 del segundo tiempo.

Rafael Mir hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 41 de la primera etapa. Con fuerte remate, el delantero dejó sin chances al arquero Wojciech Szczesny luego de recibir un centro de Álvaro Núñez.

En el minuto 54 del segundo tiempo, Rafael Mir pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y Elche se perdió el empate.

Fermín López fue la figura del partido. El mediocampista de Barcelona acertó 22 pases correctos y remató al arco 2 veces.

También fue importante Rafael Mir. El delantero de Elche marcó 1 gol, remató al arco contrario en 5 oportunidades y realizó 27 pases correctos.

El director técnico de Barcelona, Hans Flick, planteó una estrategia 4-5-1 con Wojciech Szczesny en el arco; Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García y Alejandro Balde en la línea defensiva; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford en el medio; y Ferran Torres en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Eder Sarabia se pararon con un esquema 4-4-2 con Iñaki Peña bajo los tres palos; Adriá Pedrosa, David Affengruber, Pedro Bigas y Álvaro Núñez en defensa; Germán Valera, Marc Aguado, Martim Neto y Aleix Febas en la mitad de cancha; y Rafael Mir y André Silva en la delantera.

El árbitro Miguel Sesma Espinosa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Blaugranas visitarán a Celta y Elche jugará de local frente a Real Sociedad en el estadio Martínez Valero.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 25 puntos y en el segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 14 unidades y ocupa el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Barcelona

65′ 2T – Salió Fermín López por Dani Olmo

73′ 2T – Salieron Marcus Rashford por Robert Lewandowski, Alejandro Balde por Gerard Martín y André Silva por Alvaro Rodriguez

88′ 2T – Salieron Ferran Torres por Dro Fernández y Lamine Yamal por Roony Bardghji

Cambios en Elche

45′ 2T – Salió Martim Neto por Rodrigo Mendoza

69′ 2T – Salieron Germán Valera por Yago Alonso y Pedro Bigas por Héctor Fort

81′ 2T – Salió Adriá Pedrosa por John Donald

Amonestado en Elche: