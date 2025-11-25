Barcelona fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Chelsea

Con un marcador 3-0, los Blues aplastaron a los Blaugranas en el estadio Stamford Bridge, en el duelo que disputaron por la fecha 5 de la Champions. Los goles para el local los anotaron Estêvão Willian (9′ 2T), Liam Delap (29′ 2T) y Jules Koundé (26′ 1T, en contra).

Enzo Fernández se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Chelsea efectuó 57 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Estêvão Willian. El mediocampista de Chelsea fue el autor de 1 gol, acertó 20 pases correctos, quitó 2 pelotas y remató al arco 2 veces.

El defensor Gerard Martín de Barcelona sacó a bailar al defensor Joshua Acheampong de Chelsea y le tiró un caño a los 87 minutos de la segunda etapa.

El director técnico de Chelsea, Enzo Maresca, planteó una estrategia 4-5-1 con Robert Sánchez en el arco; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella en la línea defensiva; Reece James, Moisés Caicedo, Estêvão Willian, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho en el medio; y Pedro Neto en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Hans Flick se pararon con un esquema 4-3-3 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsi y Alejandro Balde en defensa; Frenkie de Jong, Eric García y Fermín López en la mitad de cancha; y Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferran Torres en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Stamford Bridge fue Slavko Vincic.

Los Blues visitarán a Atalanta en la próxima jornada. Por el lado de los Blaugranas jugarán de local frente a Eintracht Frankfurt.

Cambios en Chelsea

58′ 2T – Salió Alejandro Garnacho por Liam Delap

75′ 2T – Salió Pedro Neto por Jamie Bynoe-Gittens

81′ 2T – Salió Reece James por Joshua Acheampong

82′ 2T – Salió Estêvão Willian por Tyrique George

Amonestados en Chelsea:

39′ 1T Malo Gusto (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 6′ 2T Enzo Maresca

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salieron Ferran Torres por Marcus Rashford y Malo Gusto por Andrey Santos

61′ 2T – Salieron Robert Lewandowski por Raphinha y Fermín López por Andreas Christensen

79′ 2T – Salieron Alejandro Balde por Gerard Martín y Lamine Yamal por Dani Olmo

Amonestados en Barcelona:

y 31′ 1T Ronald Araújo (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Barcelona: