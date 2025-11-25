Barcelona fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Chelsea

Enzo Fernández se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Chelsea efectuó 57 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.
Otro jugador importante en el partido fue Estêvão Willian. El mediocampista de Chelsea fue el autor de 1 gol, acertó 20 pases correctos, quitó 2 pelotas y remató al arco 2 veces.
El defensor Gerard Martín de Barcelona sacó a bailar al defensor Joshua Acheampong de Chelsea y le tiró un caño a los 87 minutos de la segunda etapa.
El director técnico de Chelsea, Enzo Maresca, planteó una estrategia 4-5-1 con Robert Sánchez en el arco; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella en la línea defensiva; Reece James, Moisés Caicedo, Estêvão Willian, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho en el medio; y Pedro Neto en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Hans Flick se pararon con un esquema 4-3-3 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsi y Alejandro Balde en defensa; Frenkie de Jong, Eric García y Fermín López en la mitad de cancha; y Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferran Torres en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Stamford Bridge fue Slavko Vincic.
Los Blues visitarán a Atalanta en la próxima jornada. Por el lado de los Blaugranas jugarán de local frente a Eintracht Frankfurt.
Cambios en Chelsea
- 58′ 2T – Salió Alejandro Garnacho por Liam Delap
- 75′ 2T – Salió Pedro Neto por Jamie Bynoe-Gittens
- 81′ 2T – Salió Reece James por Joshua Acheampong
- 82′ 2T – Salió Estêvão Willian por Tyrique George
Amonestados en Chelsea:
- 39′ 1T Malo Gusto (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 6′ 2T Enzo Maresca
Cambios en Barcelona
- 45′ 2T – Salieron Ferran Torres por Marcus Rashford y Malo Gusto por Andrey Santos
- 61′ 2T – Salieron Robert Lewandowski por Raphinha y Fermín López por Andreas Christensen
- 79′ 2T – Salieron Alejandro Balde por Gerard Martín y Lamine Yamal por Dani Olmo
Amonestados en Barcelona:
- y 31′ 1T Ronald Araújo (Insultar o desaprobar al árbitro)
Expulsado en Barcelona:
- 43′ 1T Ronald Araújo (Roja por doble amarilla)