FC Barcelona golea 5-3 al Betis y consolida el liderato en la liga con triplete de Ferran Torres

El FC Barcelona consolidó su liderato en LaLiga al imponerse este sábado 5-3 al Real Betis en el estadio de La Cartuja durante la jornada 15 del torneo.

A pesar de comenzar perdiendo, el equipo dirigido por Hansi Flick demostró nuevamente su capacidad de reacción, esta vez con un triplete espectacular de Ferran Torres que comandó la ofensiva culé.

El partido arrancó con el pie derecho para el Betis cuando al minuto 6, el brasileño Antony dos Santos adelantó al conjunto verdiblanco aprovechando una desatención defensiva. Sin embargo, la ventaja duró poco. Barcelona respondió con contundencia y aplastó al rival con una exhibición ofensiva demoledora.

Ferran Torres lidera la remontada

Ferran Torres fue la gran figura del encuentro al firmar un triplete que desmanteló la defensa bética. El atacante español igualó el marcador y apenas dos minutos después anotó su segundo tanto, resultado de excelentes combinaciones por la banda derecha con Roony Bardghji y Jules Koundé.

Bardghji, quien jugó en lugar de Raphinha, también dejó su huella en el partido al ampliar la ventaja con un golazo desde la banda que puso el 1-3 en el marcador. El joven extremo tuvo una actuación sobresaliente que justificó la confianza de Hansi Flick.

Antes del descanso, Barcelona ya dominaba 1-4 tras otro gol de Ferran Torres, cuyo remate fue desviado por un defensa local e ingresó al arco. El triplete del español quedó completado y el equipo catalán se fue al vestidor con una ventaja cómoda.

Lamine Yamal cierra la goleada

En la segunda mitad, el VAR detectó una mano de Marc Bartra dentro del área que el árbitro sancionó como penalti. Lamine Yamal se encargó de ejecutar el tiro desde los doce pasos y convirtió para sellar el 1-5 parcial, sentenciando el partido.

El joven talento español sigue demostrando su importancia en el esquema de Barcelona, aportando tanto en la generación de juego como en la definición cuando se le presenta la oportunidad.

Reacción tardía del Betis

El Real Betis intentó reaccionar con orgullo en los minutos finales. Diego Llorente descontó con un cabezazo tras un tiro de esquina, poniendo el 2-5 momentáneo. Posteriormente, Vitor Roque transformó un penalti provocado por una falta de Koundé para establecer el 3-5 definitivo.

Sin embargo, la reacción llegó demasiado tarde y no pudo evitar la derrota del conjunto sevillano, que cortó una racha de nueve partidos sin perder. A pesar del revés, el Betis se mantiene en puestos europeos en la clasificación de LaLiga.