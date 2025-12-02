Barcelona le dio vuelta el partido a Atlético de Madrid con un 3-1

El delantero de Barcelona Robert Lewandowski desperdició la posibilidad de ponerse en ventaja después de malograr un penal en el minuto 35 del primer tiempo.
La figura del partido fue Pedri. El volante de Barcelona efectuó 60 pases correctos y recuperó 3 balones.
Dani Olmo también jugó un buen partido. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 22 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
El estratega de Barcelona, Hans Flick, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en la línea defensiva; Pedri, Eric García y Dani Olmo en el medio; y Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Diego Simeone salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet y Dávid Hancko en defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Nicolás González en la mitad de cancha; y Álex Baena y Julián Álvarez en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Camp Nou fue Ricardo de Burgos Bengoetxea.
Para la siguiente fecha, los Blaugranas actuarán de visitante frente a Betis, mientras que el Atleti visitará a Athletic Bilbao.
Con este resultado, el anfitrión acumula 37 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 31 unidades y se ubica en el cuarto lugar.
Cambios en Barcelona
- 65′ 2T – Salió Robert Lewandowski por Marcus Rashford
- 66′ 2T – Salió Dani Olmo por Ferran Torres
- 73′ 2T – Salieron Raphinha por Marc Casadó y Pedri por Dro Fernández
- 87′ 2T – Salió Lamine Yamal por Andreas Christensen
Amonestado en Barcelona:
- 46′ 1T Gerard Martín (Conducta antideportiva)
Cambios en Atlético de Madrid
- 13′ 1T – Salió Johnny Cardoso por Koke
- 45′ 2T – Salió Nicolás González por Conor Gallagher
- 61′ 2T – Salió Álex Baena por Thiago Almada
- 62′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Alexander Sorloth
- 74′ 2T – Salió Koke por Antoine Griezmann
Amonestado en Atlético de Madrid:
- 40′ 1T Álex Baena (Conducta antideportiva)