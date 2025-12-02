Barcelona le dio vuelta el partido a Atlético de Madrid con un 3-1

Los Blaugranas derrotaron a el Atleti 3 a 1 este martes en el estadio Camp Nou, por la fecha 19 de la Liga. Al minuto 18 del primer tiempo, Álex Baena se encontró con una jugada para abrir el contador de Atlético de Madrid. Sin embargo, Barcelona tomó las riendas del partido y, tras una espectacular jugada de Raphinha, logró el empate (25′ 1T). No conforme con ellos, pudo establecer una ventaja cuando Dani Olmo conectó el balón para concretar un gol de jugada a los 19 minutos del segundo tiempo. Finalmente, Ferran Torres condujo a festejar la merecida victoria del equipo de Hans Flick, a través de un remate (50′ 2T).

El delantero de Barcelona Robert Lewandowski desperdició la posibilidad de ponerse en ventaja después de malograr un penal en el minuto 35 del primer tiempo.

La figura del partido fue Pedri. El volante de Barcelona efectuó 60 pases correctos y recuperó 3 balones.

Dani Olmo también jugó un buen partido. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 22 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Barcelona, Hans Flick, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en la línea defensiva; Pedri, Eric García y Dani Olmo en el medio; y Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Simeone salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet y Dávid Hancko en defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Nicolás González en la mitad de cancha; y Álex Baena y Julián Álvarez en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Camp Nou fue Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Para la siguiente fecha, los Blaugranas actuarán de visitante frente a Betis, mientras que el Atleti visitará a Athletic Bilbao.

Con este resultado, el anfitrión acumula 37 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 31 unidades y se ubica en el cuarto lugar.

Cambios en Barcelona

65′ 2T – Salió Robert Lewandowski por Marcus Rashford

66′ 2T – Salió Dani Olmo por Ferran Torres

73′ 2T – Salieron Raphinha por Marc Casadó y Pedri por Dro Fernández

87′ 2T – Salió Lamine Yamal por Andreas Christensen

Amonestado en Barcelona:

46′ 1T Gerard Martín (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético de Madrid

13′ 1T – Salió Johnny Cardoso por Koke

45′ 2T – Salió Nicolás González por Conor Gallagher

61′ 2T – Salió Álex Baena por Thiago Almada

62′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Alexander Sorloth

74′ 2T – Salió Koke por Antoine Griezmann

Amonestado en Atlético de Madrid: