Barcelona logró dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a Alavés

En la fecha 14 de la Liga, los Blaugranas salieron vencedores al derrotar 3-1 a los Babazorros, con doblete de Dani Olmo. Mostrando su letalidad en el área, Dani Olmo dejó su marca en el resultado final al convertir dos goles de jugada durante los minutos 25 y 47 del primer y del segundo tiempo, respectivamente. Además, el 3 a 1 de Barcelona fue posible con el remate de Lamine Yamal (7′ 1T). Para Alavés sólo pudo anotar Pablo Ibáñez, en el minuto 0 de la primera parte, tras una jugada.

El conjunto de Hans Flick generó peligro con un disparo de Lamine Yamal, a los 43 minutos de la primera etapa, que terminó impactando en uno de los palos.

Lamine Yamal se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 61 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 6 disparos.

Raphinha fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Barcelona fue preciso con 32 pases efectivos y buscó 3 veces el arco contrario.

El técnico de Barcelona, Hans Flick, propuso una formación 4-5-1 con Joan García en el arco; Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en la línea defensiva; Marc Casadó, Marc Bernal, Lamine Yamal, Dani Olmo y Raphinha en el medio; y Robert Lewandowski en el ataque.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Antonio Sivera bajo los tres palos; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Victor Parada en defensa; Calebe Goncalves, Denis Suárez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez y Abde Rebbach en la mitad de cancha; y Lucas Boyé en la delantera.

El árbitro Miguel Ortiz Arias fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Camp Nou.

En la siguiente fecha los Blaugranas se enfrentará de visitante ante Betis, mientras que los Babazorros jugarán de local frente a Real Sociedad.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 34 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 15 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salieron Eric García por Jules Koundé y Marc Bernal por Marcus Rashford

59′ 2T – Salieron Robert Lewandowski por Ferran Torres y Raphinha por Pedri

83′ 2T – Salió Pau Cubarsi por Andreas Christensen

Amonestados en Barcelona:

36′ 1T Marc Bernal (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Joan García (Demorar el juego)

Cambios en Alavés

57′ 2T – Salió Calebe Goncalves por Carlos Vicente

58′ 2T – Salió Abde Rebbach por Carles Aleñá

66′ 2T – Salieron Pablo Ibáñez por Jon Guridi y Denis Suárez por Ander Guevara

79′ 2T – Salió Victor Parada por Toni Martínez

Amonestados en Alavés: