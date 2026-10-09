Barcelona no podrá contar con su máxima figura: ¿cuántos partidos se perderá Raphinha?

El FC Barcelona no podrá contar con Raphael Dias "Raphinha" para sus próximos compromisos. El atacante brasileño, capitán del conjunto azulgrana y máximo goleador del equipo en este inicio de temporada, estará ausente en los partidos contra el Getafe, por LaLiga, y el Galatasaray, por la Liga de Campeones, debido a molestias físicas que presentó durante la reciente fecha Fifa con Brasil.

El extremo brasileño regresó de la concentración de la selección de Brasil con un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick decidió evitar el riesgo de una lesión mayor.

Raphinha ha destacado durante la temporada por sus goles y regularidad. Su ausencia representa una baja importante para el Barcelona en los próximos dos encuentros.

El técnico alemán confirmó que el atacante brasileño no estará disponible para el partido de liga contra el Getafe ni para el encuentro europeo frente al Galatasaray. "No es una lesión, pero tenemos que tener cuidado porque el año pasado tuvo tres lesiones, y hay que cuidarle. No estará mañana ni contra el Galatasaray", expresó Hansi Flick.

Raphinha es uno de los jugadores con mayor participación ofensiva del Barcelona en este inicio de temporada. Además de portar el brazalete de capitán, ha contribuido con sus goles a los resultados del equipo y es el máximo goleador de LaLiga con 12 goles.

🗣️ Hansi Flick, sobre Raphinha. "No es una lesión, pero tenemos que tener cuidado porque el año pasado tuvo tres lesiones, y hay que cuidarle. No estará mañana ni contra el Galatasaray". — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 9, 2026

Las molestias aparecieron después de los compromisos internacionales de Brasil. El atacante realizó un viaje y disputó minutos con su selección antes de regresar a Barcelona con el problema muscular que le impedirá participar en los próximos encuentros.

Ante su ausencia, Flick deberá buscar alternativas en ataque para los partidos contra el Getafe y el Galatasaray. Mientras tanto, el Barcelona espera recuperar al futbolista brasileño para sus siguientes compromisos.