Barcelona no podrá contar con su máxima figura: ¿cuántos partidos se perderá Raphinha?

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Barcelona no podrá contar con su máxima figura: ¿cuántos partidos se perderá Raphinha?

El Barcelona confirmó que Raphinha no estará disponible en sus próximos compromisos luego de regresar de la concentración de Brasil con molestias musculares.

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BARCELONA, 16/09/2026.- El delantero del Barcelona Raphinha (d) celebra con Lamine Yamal tras marcar el 2-0, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que FC Barcelona y Racing de Santander disputan hoy miércoles en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta

Barcelona pierde a su máximo goleador para dos partidos y Hansi Flick explica qué ocurrió.(Foto Prensa Libre: EFE).

El FC Barcelona no podrá contar con Raphael Dias "Raphinha" para sus próximos compromisos. El atacante brasileño, capitán del conjunto azulgrana y máximo goleador del equipo en este inicio de temporada, estará ausente en los partidos contra el Getafe, por LaLiga, y el Galatasaray, por la Liga de Campeones, debido a molestias físicas que presentó durante la reciente fecha Fifa con Brasil.

El extremo brasileño regresó de la concentración de la selección de Brasil con un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick decidió evitar el riesgo de una lesión mayor.

Raphinha ha destacado durante la temporada por sus goles y regularidad. Su ausencia representa una baja importante para el Barcelona en los próximos dos encuentros.

El técnico alemán confirmó que el atacante brasileño no estará disponible para el partido de liga contra el Getafe ni para el encuentro europeo frente al Galatasaray. "No es una lesión, pero tenemos que tener cuidado porque el año pasado tuvo tres lesiones, y hay que cuidarle. No estará mañana ni contra el Galatasaray", expresó Hansi Flick.

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Raphinha es uno de los jugadores con mayor participación ofensiva del Barcelona en este inicio de temporada. Además de portar el brazalete de capitán, ha contribuido con sus goles a los resultados del equipo y es el máximo goleador de LaLiga con 12 goles.

Las molestias aparecieron después de los compromisos internacionales de Brasil. El atacante realizó un viaje y disputó minutos con su selección antes de regresar a Barcelona con el problema muscular que le impedirá participar en los próximos encuentros.

Ante su ausencia, Flick deberá buscar alternativas en ataque para los partidos contra el Getafe y el Galatasaray. Mientras tanto, el Barcelona espera recuperar al futbolista brasileño para sus siguientes compromisos.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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