¿Qué le propuso el presidente de la Conmebol a Lionel Messi sobre la Copa Libertadores?

El presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, invitó públicamente a Lionel Messi a disputar la Copa Libertadores, competición en la que el futbolista argentino nunca ha participado. La invitación se produjo durante el encuentro de despedida de Messi con la selección argentina.

Domínguez compartió un video en sus redes sociales en el que se refirió a la trayectoria del capitán argentino y a su ausencia en la Copa Libertadores. La publicación estuvo acompañada de la descripción: "Ahora te esperamos en la Conmebol Libertadores, querido Leo".

“Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores. ¿Me agarrás el desafío?”, expresó el dirigente paraguayo mientras conversaba con Messi.

El futbolista respondió con una sonrisa, sin pronunciarse sobre la invitación. Por el momento, no se ha anunciado una posible participación de Messi en el torneo sudamericano.

Los títulos de Messi

Messi ha ganado títulos con sus clubes y con la selección argentina. Entre sus logros figuran la Copa del Mundo de Catar del 2022, las Copas América del 2021 y del 2024, así como numerosos títulos con el FC Barcelona, club en el que desarrolló gran parte de su trayectoria y ganó varios Balones de Oro a título individual.

El futbolista nunca ha disputado la Copa Libertadores. Desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Europa y actualmente juega con el Inter Miami de la MLS.

La invitación de Domínguez se produjo durante el partido de despedida de Messi con la selección argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires. El capitán marcó un gol de penalti y aportó dos asistencias en la victoria 3-0 sobre Benín, en su último partido con Argentina.

Messi terminó su trayectoria internacional con la selección argentina, con la que ganó títulos y estableció récords. La invitación de Domínguez no recibió una respuesta verbal del rosarino.