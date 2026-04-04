Barcelona remonta ante el Atlético de Madrid y se consolida como líder de LaLiga

Barcelona dio un golpe de autoridad en su visita al Metropolitano y se acerca de forma decisiva al título de LaLiga. Los azulgranas remontaron el 1-0 inicial del Atlético de Madrid para llevarse el partido 2-1 con goles de Marcus Rashford y Robert Lewandowski, aprovechando además la expulsión de Nico González en el último suspiro del primer tiempo para dominar la segunda mitad con un hombre más sobre el campo.

El partido arrancó con un guion de ida y vuelta entre dos equipos que apostaron por el ataque desde el primer minuto. Fue Giuliano Simeone, quien abrió el marcador con un control de calidad y una definición precisa ante Joan García para el 1-0.

Sin embargo, en el peor momento para el Barcelona apareció Marcus Rashford, sustituto natural del lesionado Raphinha, quien aprovechó una pared con Fermín para definir entre las piernas de Musso y empatar el partido justo antes del descanso.

La segunda mitad la afrontó el Barcelona con un jugador más tras la roja a Nico González, y pese a la enorme actuación del portero Juan Musso, quien fue el principal obstáculo para los visitantes durante toda la tarde, fue Robert Lewandowski quien encontró el gol del triunfo al aprovechar un rechace dentro del área para poner el 2-1 definitivo y desatar la celebración azulgrana en el Metropolitano.

Un golpe casi definitivo por LaLiga

Con esta victoria, el Barcelona amplía su ventaja en lo alto de la tabla y deja al Real Madrid a siete puntos a falta de ocho jornadas, un margen que prácticamente sentencia el título para el conjunto de Hansi Flick. Los merengues, que cayeron el sábado en Mallorca, ven cómo la distancia con el líder se hace cada vez más difícil de remontar en la recta final de la temporada.

Para el Atlético de Madrid, la derrota es un golpe importante en sus aspiraciones europeas. Los rojiblancos, que jugaron con diez desde el final del primer tiempo, vieron cómo el Barcelona les arrebataba los tres puntos en un partido que se volvió muy cuesta arriba tras la expulsión. Pese a la entrega de los canteranos que salieron al campo en la segunda mitad, no fue suficiente para frenar a un Barça muy enchufado.

El resultado abre además una serie de tres partidos casi consecutivos entre ambos equipos, lo que convierte las próximas semanas en un capítulo apasionante en la lucha por los títulos de la temporada. El primer asalto fue para el Barcelona, que llega con ventaja y con la moral por las nubes a los próximos compromisos ante su gran rival por el campeonato.