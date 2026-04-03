Video: Cristiano Ronaldo marca doblete en su regreso, lidera a Al Nassr y se acerca a los 1,000 goles

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Video: Cristiano Ronaldo marca doblete en su regreso, lidera a Al Nassr y se acerca a los 1,000 goles

El conjunto saudí refuerza su liderato tras imponerse 5-2, mientras Ronaldo eleva su cuenta histórica y marca el ritmo en la recta final del torneo.

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Cristiano Ronaldo tuvo un regreso inspirador para mostrar que se encuentra en perfecta forma y deja claro que estará en la Copa del Mundo 2026. (Foto Prensa Libre: AL-Nassr).

El portugués Cristiano Ronaldo regresó a los terrenos de juego después de más de un mes de baja por lesión y llevó a su equipo, el Al Nassr, a la victoria contra el Al Najma (5-2) con un doblete que eleva su registro anotador a los 967 tantos.

El luso, que estuvo 34 días sin pisar un campo de futbol por la lesión muscular que sufrió el 28 de febrero pasado, retornó en el choque de la vigésima séptima jornada, ante el colista.

El cuadro de su compatriota Jorge Jesús sumó su decimoquinta victoria seguida, decimocuarta en la Liga de Arabia Saudí, aunque no acabó con la resistencia de su rival hasta la segunda parte.

El Al Nassr, líder de la competición, se encontró con un gol en contra en el minuto 44 cuando Rakan Al Tulayhi puso por delante al Al Najma, pero en dos minutos del añadido antes del descanso enderezó la situación gracias a Abdullah Al Hamdan y al senegalés Sadio Mane.

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Al inicio de la segunda parte, el brasileño Felippe Cardoso estableció un nuevo empate que se rompió con el doblete de Cristiano, que hizo el tercero de su equipo de penalti en el 56 y el cuarto en el 73, al aprovechar un pase desde la derecha de Nawaf Boushal.

El portugués fue sustituido a diez minutos del final y Sané, en el añadido, hizo el tanto que redondeó la goleada local.

Acumula ya el astro luso 967 goles en su carrera con los dos firmados frente el Al Najma, que sumó su sexta derrota consecutiva. El Al Nassr, además, afianza el primer puesto de la tabla con seis puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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