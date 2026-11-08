Barcelona remonta en el Metropolitano y se reafirma como líder de LaLiga

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Barcelona remonta en el Metropolitano y se reafirma como líder de LaLiga

Fermín López fue el gran protagonista de la remontada azulgrana en el Metropolitano: con sus dos goles, el Barcelona mantiene el liderato de LaLiga con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Alejandra Soto

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MADRID, 08/11/2026.- El centrocampista del FC Barcelona Fermín López celebra su gol durante el partido de la jornada 12 de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Sergio Pérez

Fermín López celebra su gol durante el partido de la jornada 12 de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/Sergio Pérez),.

Barcelona venció 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, por la jornada 12 de LaLiga, y se mantiene líder con 33 puntos. El gran protagonista fue Fermín López, autor de los dos goles de la remontada.

El Atlético golpeó primero. Julián Álvarez tuvo un mano a mano al minuto 5 y falló al tropezar, y un remate de Marc Pubill pegó en la madera. Al 9, Giuliano Simeone empujó un centro raso de Julián Álvarez para el 1-0.

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Los azulgranas reaccionaron. Pedri había mandado un disparo al travesaño y, justo antes del descanso, al 44, Fermín tomó un rechazo de Pubill dentro del área y definió con un zurdazo con rosca, imposible para Oblak.

Fermín sentenció la remontada

En el segundo tiempo, Barcelona salió mejor, con remates de Lamine Yamal y de Marc Bernal. Al 66, Yamal filtró un pase dentro del área y Fermín definió con un derechazo cruzado para el 1-2.

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Al Atlético le quedaron aún algunas opciones. Julián Álvarez perdonó otro mano a mano, Cubarsí desvió un disparo suyo y Joan García respondió cuando fue necesario. Al 82, Yamal no logró empujar un centro raso de Gordon a boca de gol.

El líder se aleja

Con el resultado, Barcelona llega a 33 puntos, tres más que el Real Madrid (30) y cinco más que el Atlético (28). Es su sexta victoria en seis partidos como visitante, y ya ha marcado en las 12 jornadas del torneo. El Atlético, por su parte, cortó una racha de siete victorias seguidas en liga.

Ahora viene la pausa por la fecha FIFA. LaLiga se reanuda el 22 de noviembre, cuando Barcelona reciba al Villarreal.

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