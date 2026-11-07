Real Madrid golea 0-3 al Valencia en Mestalla y presiona por el liderato

El Real Madrid goleó 0-3 al Valencia en Mestalla, por la jornada 12 de LaLiga, con goles de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé. Con los tres puntos, el equipo de José Mourinho llegó a 30, los mismos que el Barcelona, que juega mañana ante el Atlético.

Los merengues mandaron desde el inicio, con presión adelantada y mucha circulación de balón. El Valencia tuvo su mejor ocasión al minuto 19, con un remate de Mayol que Thibaut Courtois desvió. Poco después le anularon un gol por fuera de juego.

Valverde abrió el marcador al 28. Aprovechó el rechace de un tiro libre de Mbappé que pegó en la barrera y definió con un potente disparo junto al poste, imposible para el portero.

Al 36, Jude Bellingham ganó metros hasta la línea de fondo y puso un pase atrás para Güler, que remató de primera para el 0-2. Con esa ventaja, los visitantes se fueron al descanso.

Mbappé selló la goleada

En el segundo tiempo, el portero Dimitrievski evitó el tercero en varias llegadas de Mbappé, y Courtois sostuvo la ventaja cuando el Valencia intentó reaccionar. Los locales movieron el banco, pero no lograron inquietar al arquero merengue.

Al minuto 75, el francés marcó el 0-3 tras una asistencia de Güler. El Valencia terminó con diez jugadores por la expulsión de José Gayà. Mourinho aprovechó el resultado para dar entrada a Eduardo Camavinga, Brahim Díaz y Endrick.

El equipo de Javier Aguirre se quedó con 9 puntos, en la penúltima posición y en zona de descenso. El Madrid, en cambio, espera el Barcelona-Atlético de mañana a las 2:00 PM, hora de Guatemala, con la posibilidad de seguir cerca de la cima.