¿Quién es Kozo Tashima, el japonés que compite contra Infantino por la presidencia de la FIFA?

Gianni Infantino ya tiene rivales. El japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, anunció que competirá por la presidencia de la FIFA en las elecciones de 2027. Es el segundo aspirante en dar el paso, después del suizo Ramón Vega, exdefensor del Tottenham.

Tashima, de 68 años, fue futbolista internacional con Japón y luego se hizo dirigente hasta llegar a presidir la federación de su país. Dice que cuenta con el respaldo unánime de la junta directiva japonesa.

Infantino dirige la FIFA desde 2016 y busca quedarse hasta 2031. Su gestión ha recibido críticas por sus decisiones comerciales y por las divisiones dentro del organismo, sobre todo en Europa.

¿Qué propone Tashima?

Quiere cambiar la forma en que se toman las decisiones en la FIFA. Considera que las 211 federaciones afiliadas deberían participar más en las discusiones sobre los ingresos y cómo se reparten.

Dice que su candidatura busca llevar al organismo los valores de honestidad, justicia y transparencia que, según él, caracterizan al fútbol japonés. También le preocupa que Infantino consiga otro mandato sin tener un rival.

¿Tiene apoyo de la UEFA?

Según el medio GOAL, sectores de la UEFA, que han mostrado diferencias con la gestión actual, respaldarían su candidatura. El reporte señala que Tashima habló con representantes europeos durante un congreso de la Confederación Asiática de Fútbol en Tokio. Esto no está confirmado.

En Asia, el panorama es otro. El presidente de la confederación, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, ha dicho públicamente que apoya a Infantino.

Lo que necesita para ser candidato

Para ser candidato oficial, Tashima debe reunir el apoyo de al menos cinco federaciones antes del 18 de noviembre. Infantino, por su parte, necesitaría 106 votos de las 211 asociaciones para asegurar otro mandato.