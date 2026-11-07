Mundial 2030: Fifa visita los estadios de Portugal y revisa los preparativos del torneo

La Federación Internacional de Futbol Asociación (Fifa) concluyó una ronda de visitas a los tres estadios y otras instalaciones de Portugal que formarán parte del Mundial 2030, que el país organizará junto con España y Marruecos.

La delegación de la Fifa finalizó este viernes su recorrido en Oporto, en el norte del país, donde inspeccionó el estadio do Dragão, uno de los escenarios del torneo, así como otros campos y complejos deportivos que podrían utilizarse como instalaciones de entrenamiento.

También visitó establecimientos hoteleros, según informó la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) mediante un comunicado.

Durante su estancia, que comenzó el pasado lunes, los representantes del máximo organismo del futbol mundial también recorrieron Lisboa, donde inspeccionaron los otros dos estadios portugueses que albergarán encuentros del Mundial 2030: el José Alvalade y el da Luz.

Portugal avanza en los preparativos del Mundial 2030

António Laranjo, uno de los dirigentes de la Federación Portuguesa de Futbol que acompañó a la delegación, destacó que la propia FIFA reconoció la "unión" y el "espíritu consolidado" de todas las entidades involucradas en la organización del campeonato.

"Ahora estamos preparando la organización del 2030 y esa organización se caracteriza por la excelencia. Todas las entidades implicadas son conscientes de que ahora tenemos que trabajar, nosotros, Portugal, el Gobierno, las ciudades, los clubes; esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que hemos presentado a la Fifa", afirmó Laranjo, citado en el comunicado.

El dirigente también reconoció que todavía quedan tareas pendientes antes de la celebración del torneo. "Este es el último recorrido aquí en Portugal de esta visita de la Fifa y, sin duda, habrá otras, porque no queda mucho tiempo hasta 2030, pero hay mucho por hacer", añadió.

Por su parte, Pedro Dias, secretario de Estado de Cultura, Juventud y Deporte de Portugal, aseguró que el objetivo del país es "ofrecer la mejor experiencia, no solo a todos los que vengan aquí a competir, sino también a quienes nos visiten, garantizando que el legado de esta organización se prolongue más allá de 2030".

El Mundial 2030 se disputará en tres continentes

Portugal, España y Marruecos serán los anfitriones principales del Mundial 2030, una edición histórica que tendrá partidos en tres continentes. Además de Europa y África, el torneo incluirá tres encuentros en Sudamérica, específicamente en Argentina, Paraguay y Uruguay, como parte de las celebraciones por el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930.

De esta manera, el Mundial 2030 será la primera edición de la competición que se celebrará en tres continentes, con seis países involucrados en la organización de partidos.