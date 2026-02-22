Barcelona sentenció con goleada 3-0 a Levante

Por la fecha 25 de la Liga, los Blaugranas sumaron de a tres con la contundente victoria por 3 a 0 frente a los Granotes. Primero lo tuvo Marc Bernal (3 ’ 1PT), con un disparo que terminó en el fondo de las redes. Después hubo un gol de jugada de Frenkie de Jong cuando iban 31 minutos de la misma etapa. Barcelona fue por más y a los 36 minutos de la segunda parte consiguió el tercero de la mano de Fermín López, quien se hizo cargo de la pelota para convertir un gol de jugada.

Frenkie de Jong tuvo una gran actuación. El volante de Barcelona anotó 1 gol, realizó 102 pases correctos y robó 5 balones.

La presencia defensiva Eric García fue notable en el partido. El defensa de Barcelona fue importante por recuperar 3 balones y rechazar 8 pelotas peligrosas.

El DT de Barcelona, Hans Flick, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y João Cancelo en la línea defensiva; Frenkie de Jong, Marc Bernal y Dani Olmo en el medio; y Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Luís Castro salió con una disposición táctica 4-5-1 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Alan Matturro y Manu Sánchez en defensa; Oriol Rey, Jon Olasagasti, Víctor García, Carlos Álvarez y Kareem Tunde en la mitad de cancha; y Iván Romero en la delantera.

Javier Alberola Rojas fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Blaugranas enfrentarán de local a Villarreal, mientras que los Granotes jugarán de local frente a Alavés.

De esta manera el local está puntero en el campeonato con 61 puntos, mientras que la visita, con 18, queda en el décimo noveno lugar.

Cambios en Barcelona

0′ – Salió Pedri por Marc Bernal

65′ 2T – Salieron Dani Olmo por Fermín López, Robert Lewandowski por Ferran Torres y Marc Bernal por Pedri

86′ 2T – Salieron Gerard Martín por Ronald Araújo, Lamine Yamal por Roony Bardghji y Jeremy Toljan por Nacho Pérez

Amonestados en Barcelona:

47′ 1T Gerard Martín (Conducta antideportiva) y 13′ 2T Marc Bernal (Conducta antideportiva)

Cambios en Levante

45′ 2T – Salió Víctor García por Paco Cortés

69′ 2T – Salieron Iván Romero por Etta Eyong y Kareem Tunde por Tai Abed

83′ 2T – Salió Carlos Álvarez por Iker Losada

Amonestado en Levante: