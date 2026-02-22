Barcelona sentenció con goleada 3-0 a Levante

Frenkie de Jong tuvo una gran actuación. El volante de Barcelona anotó 1 gol, realizó 102 pases correctos y robó 5 balones.
La presencia defensiva Eric García fue notable en el partido. El defensa de Barcelona fue importante por recuperar 3 balones y rechazar 8 pelotas peligrosas.
El DT de Barcelona, Hans Flick, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y João Cancelo en la línea defensiva; Frenkie de Jong, Marc Bernal y Dani Olmo en el medio; y Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Luís Castro salió con una disposición táctica 4-5-1 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Alan Matturro y Manu Sánchez en defensa; Oriol Rey, Jon Olasagasti, Víctor García, Carlos Álvarez y Kareem Tunde en la mitad de cancha; y Iván Romero en la delantera.
Javier Alberola Rojas fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada los Blaugranas enfrentarán de local a Villarreal, mientras que los Granotes jugarán de local frente a Alavés.
De esta manera el local está puntero en el campeonato con 61 puntos, mientras que la visita, con 18, queda en el décimo noveno lugar.
Cambios en Barcelona
- 0′ – Salió Pedri por Marc Bernal
- 65′ 2T – Salieron Dani Olmo por Fermín López, Robert Lewandowski por Ferran Torres y Marc Bernal por Pedri
- 86′ 2T – Salieron Gerard Martín por Ronald Araújo, Lamine Yamal por Roony Bardghji y Jeremy Toljan por Nacho Pérez
Amonestados en Barcelona:
- 47′ 1T Gerard Martín (Conducta antideportiva) y 13′ 2T Marc Bernal (Conducta antideportiva)
Cambios en Levante
- 45′ 2T – Salió Víctor García por Paco Cortés
- 69′ 2T – Salieron Iván Romero por Etta Eyong y Kareem Tunde por Tai Abed
- 83′ 2T – Salió Carlos Álvarez por Iker Losada
Amonestado en Levante:
- 20′ 1T Kareem Tunde (Conducta antideportiva)