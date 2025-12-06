Barcelona superó 5 a 3 a Betis con hat-trick de Ferran Torres

Por la fecha 15 de la Liga, los Blaugranas ganaron 5-3 y sumaron tres puntos como visitante frente a los Verdiblancos. Los goles del partido para el local los anotaron Antony (5′ 1T), Diego Llorente (39′ 2T) y Juan Hernández (44′ 2T, de penal). Mientras que los goles de visitante los hicieron Ferran Torres, que convirtió un Hat-Trick (10′ 1T, 12′ 1T y 39′ 1T), Roony Bardghji (30′ 1T) y Lamine Yamal (13′ 2T, de penal).

La figura del partido fue Ferran Torres. El delantero de Barcelona mostró su mejor nivel al marcar 3 goles, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

Antony fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Betis mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 31 pases correctos.

El estratega de Betis, Manuel Pellegrini, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Álvaro Valles en el arco; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan y Valentín Gómez en la línea defensiva; Sergi Altimira, Pablo Fornals y Marc Roca en el medio; y Antony, Juan Hernández y Abde Ezzalzouli en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Hans Flick salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en defensa; Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Roony Bardghji y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio de La Cartuja fue Francisco Hernández Maeso.

Para la siguiente fecha, los Verdiblancos actuarán de visitante frente a Rayo Vallecano, mientras que los Blaugranas recibirán a Osasuna.

Con este resultado, el anfitrión acumula 24 puntos a lo largo del certamen y ocupa el quinto puesto. Por su parte, la visita suma 40 unidades y se ubica en el primer lugar.

Cambios en Betis

59′ 2T – Salió Marc Bartra por Diego Llorente

60′ 2T – Salió Natan por Júnior Firpo

74′ 2T – Salió Antony por Pablo Garcia

88′ 2T – Salió Júnior Firpo por Ricardo Rodrí­guez

Amonestados en Betis:

20′ 1T Sergi Altimira (Conducta antideportiva), 15′ 2T Nelson Deossa (Insultar o desaprobar al árbitro), 21′ 2T Aitor Ruibal (Insultar o desaprobar al árbitro), 41′ 2T Valentín Gómez (Conducta antideportiva) y 42′ 2T Manuel Pellegrini (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salieron Alejandro Balde por Andreas Christensen y Sergi Altimira por Nelson Deossa

62′ 2T – Salieron Pedri por Marc Bernal y Gerard Martín por Frenkie de Jong

66′ 2T – Salió Roony Bardghji por Fermín López

79′ 2T – Salió Eric García por Jofre Torrents

Amonestados en Barcelona: