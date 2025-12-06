Barcelona superó 5 a 3 a Betis con hat-trick de Ferran Torres

La figura del partido fue Ferran Torres. El delantero de Barcelona mostró su mejor nivel al marcar 3 goles, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.
Antony fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Betis mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 31 pases correctos.
El estratega de Betis, Manuel Pellegrini, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Álvaro Valles en el arco; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan y Valentín Gómez en la línea defensiva; Sergi Altimira, Pablo Fornals y Marc Roca en el medio; y Antony, Juan Hernández y Abde Ezzalzouli en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Hans Flick salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en defensa; Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Roony Bardghji y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio de La Cartuja fue Francisco Hernández Maeso.
Para la siguiente fecha, los Verdiblancos actuarán de visitante frente a Rayo Vallecano, mientras que los Blaugranas recibirán a Osasuna.
Con este resultado, el anfitrión acumula 24 puntos a lo largo del certamen y ocupa el quinto puesto. Por su parte, la visita suma 40 unidades y se ubica en el primer lugar.
Cambios en Betis
- 59′ 2T – Salió Marc Bartra por Diego Llorente
- 60′ 2T – Salió Natan por Júnior Firpo
- 74′ 2T – Salió Antony por Pablo Garcia
- 88′ 2T – Salió Júnior Firpo por Ricardo Rodríguez
Amonestados en Betis:
- 20′ 1T Sergi Altimira (Conducta antideportiva), 15′ 2T Nelson Deossa (Insultar o desaprobar al árbitro), 21′ 2T Aitor Ruibal (Insultar o desaprobar al árbitro), 41′ 2T Valentín Gómez (Conducta antideportiva) y 42′ 2T Manuel Pellegrini (Conducta antideportiva)
Cambios en Barcelona
- 45′ 2T – Salieron Alejandro Balde por Andreas Christensen y Sergi Altimira por Nelson Deossa
- 62′ 2T – Salieron Pedri por Marc Bernal y Gerard Martín por Frenkie de Jong
- 66′ 2T – Salió Roony Bardghji por Fermín López
- 79′ 2T – Salió Eric García por Jofre Torrents
Amonestados en Barcelona:
- 2′ 2T Gerard Martín (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 44′ 2T Jules Koundé (Conducta antideportiva)