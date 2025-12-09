Barcelona voltea el marcador y triunfa 2 a 1 ante Eintracht Frankfurt

Barcelona voltea el marcador y triunfa 2 a 1 ante Eintracht Frankfurt

Todo lo que dejó el duelo entre Barcelona y Eintracht Frankfurt: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Champions.



En la fecha 6, el defensor Jules Koundé colaboró con dos tantos en la victoria 2-1 de los Blaugranas sobre E. Frankfurt. Después de 20 minutos en el primer tiempo, E. Frankfurt tomó el control del juego y se adelantó tras una jugada que involucró a Ansgar Knauff. Con el marcador en contra, los Blaugranas demostraron su espíritu de lucha y Jules Koundé fue el artífice de la remontada, anotando dos goles (de cabeza), a los 4’ de la segunda etapa y a los 7’ de la misma mitad respectivamente, sellando con éxito un resultado final de 2 a 1.

El protagonismo de Jules Koundé lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Barcelona fue importante por convertir 2 goles.

También fue clave en el estadio Camp Nou, Eric García. El volante de Barcelona se destacó frente a Eintracht Frankfurt ya que dio 113 pases correctos.

El entrenador de Barcelona, Hans Flick, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en la línea defensiva; Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en el medio; y Robert Lewandowski en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Dino Toppmoller se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Michael Zetterer bajo los tres palos; Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate y Nathaniel Brown en defensa; Hugo Larsson, Ellyes Skhiri, Ritsu Doan, Mario Götze y Fares Chaibi en la mitad de cancha; y Ansgar Knauff en la delantera.

El partido en el estadio Camp Nou fue dirigido por el árbitro Davide Massa.

Por la próxima fecha, los Blaugranas visitarán a Slavia Praga. Por otro lado, E. Frankfurt visitará a Qarabag.

Cambios en Barcelona
  • 45′ 2T – Salió Fermín López por Marcus Rashford
  • 65′ 2T – Salieron Robert Lewandowski por Ferran Torres y Raphinha por Frenkie de Jong
  • 89′ 2T – Salieron Alejandro Balde por Andreas Christensen, Lamine Yamal por Roony Bardghji y Ritsu Doan por Jessic Ngankam
Amonestados en Barcelona:
  • 10′ 2T Lamine Yamal (Conducta antideportiva) y 15′ 2T Gerard Martín (Conducta antideportiva)

Cambios en Eintracht Frankfurt
  • 67′ 2T – Salieron Hugo Larsson por Mahmoud Dahoud y Ansgar Knauff por Elye Wahi
  • 77′ 2T – Salieron Mario Götze por Can Uzun y Fares Chaibi por Jean Bahoya
Amonestado en Eintracht Frankfurt:
  • 27′ 1T Ansgar Knauff (Conducta antideportiva)

