Barcelona voltea el marcador y triunfa 2 a 1 ante Eintracht Frankfurt

El protagonismo de Jules Koundé lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Barcelona fue importante por convertir 2 goles.
También fue clave en el estadio Camp Nou, Eric García. El volante de Barcelona se destacó frente a Eintracht Frankfurt ya que dio 113 pases correctos.
El entrenador de Barcelona, Hans Flick, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en la línea defensiva; Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en el medio; y Robert Lewandowski en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Dino Toppmoller se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Michael Zetterer bajo los tres palos; Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate y Nathaniel Brown en defensa; Hugo Larsson, Ellyes Skhiri, Ritsu Doan, Mario Götze y Fares Chaibi en la mitad de cancha; y Ansgar Knauff en la delantera.
El partido en el estadio Camp Nou fue dirigido por el árbitro Davide Massa.
Por la próxima fecha, los Blaugranas visitarán a Slavia Praga. Por otro lado, E. Frankfurt visitará a Qarabag.
Cambios en Barcelona
- 45′ 2T – Salió Fermín López por Marcus Rashford
- 65′ 2T – Salieron Robert Lewandowski por Ferran Torres y Raphinha por Frenkie de Jong
- 89′ 2T – Salieron Alejandro Balde por Andreas Christensen, Lamine Yamal por Roony Bardghji y Ritsu Doan por Jessic Ngankam
Amonestados en Barcelona:
- 10′ 2T Lamine Yamal (Conducta antideportiva) y 15′ 2T Gerard Martín (Conducta antideportiva)
Cambios en Eintracht Frankfurt
- 67′ 2T – Salieron Hugo Larsson por Mahmoud Dahoud y Ansgar Knauff por Elye Wahi
- 77′ 2T – Salieron Mario Götze por Can Uzun y Fares Chaibi por Jean Bahoya
Amonestado en Eintracht Frankfurt:
- 27′ 1T Ansgar Knauff (Conducta antideportiva)