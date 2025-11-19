Barcelona vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Así llegan Barcelona y Athletic Bilbao
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona venció 4-2 a Celta en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 10 goles en su arco y anotó 11 en la malla rival.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao venció en casa a Real Oviedo por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 5 en su arco.
Barcelona pisa fuerte como local: suma 5 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.
Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Barcelona.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 28 puntos (9 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (5 PG – 2 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|31
|12
|10
|1
|1
|16
|2
|Barcelona
|28
|12
|9
|1
|2
|17
|3
|Villarreal
|26
|12
|8
|2
|2
|14
|4
|Atlético de Madrid
|25
|12
|7
|4
|1
|13
|7
|Athletic Bilbao
|17
|12
|5
|2
|5
|-1
Próximos partidos de Barcelona en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 14: vs Alavés: 29 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 15: vs Betis: 6 de diciembre – 11:30 horas
- Fecha 16: vs Osasuna: 13 de diciembre – 11:30 horas
- Fecha 17: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 14: vs Levante: 29 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 19: vs Real Madrid: 3 de diciembre – 12:00 horas
- Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre – 09:15 horas
- Fecha 17: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Athletic Bilbao, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas