Barcelona vs. Atlético de Madrid: Sigue en vivo el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League

El FC Barcelona recibirá este miércoles al Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro se disputará en el estadio Camp Nou, en la ciudad de Barcelona, casa del conjunto azulgrana.

El choque en la ciudad condal promete ser de alto voltaje, con catalanes y colchoneros protagonizando el primer asalto de una eliminatoria en la que ambos buscan avanzar en el torneo más importante del Viejo Continente a nivel de clubes.

Barcelona y Atlético llegan al compromiso con antecedentes recientes, ya que el pasado fin de semana se enfrentaron por LaLiga en el estadio Metropolitano. En ese encuentro, el equipo dirigido por Hansi Flick se llevó los tres puntos gracias a un gol en los minutos finales, resultado que generó tensión tras el pitazo final.

Luego de ese partido, el conjunto colchonero expresó su malestar por una acción polémica en la que reclamó una tarjeta roja para el defensor azulgrana Gerard Martín, situación que aumentó la expectativa de cara al duelo europeo.

Con estos antecedentes, se espera un partido intenso, disputado y estratégico, en el que ninguno de los dos equipos querrá ceder terreno en esta fase decisiva del certamen continental. El encuentro está programado para disputarse a las 13.00 horas de Guatemala.