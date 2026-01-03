Barcelona vs. Espanyol: Detalles del derbi catalán que abre el 2026 en LaLiga

Barcelona regresa a la actividad de LaLiga enfrentando al Espanyol en el derbi catalán que abre el 2026 para ambos equipos. Los culés lideran la clasificación del torneo español con 46 puntos producto de 15 victorias, un empate y dos derrotas, pero el Real Madrid acecha a solo cuatro unidades de distancia.

El equipo dirigido por Hansi Flick cerró el 2025 con victoria 2-0 ante Villarreal gracias a los goles de Raphinha y Lamine Yamal. Para este derbi, Pedri sería la gran novedad tras recuperarse de problemas físicos, mientras que Lamine Yamal estará disponible a pesar de haberse ausentado de entrenamientos el jueves por molestias.

Por su parte, el Espanyol llega motivado tras vencer 2-1 al Athletic Club Bilbao antes de la pausa navideña. Los 'pericos' ocupan el quinto puesto de la tabla con 33 puntos conseguidos en 10 victorias, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto dirigido por Manolo González buscará sorprender a su eterno rival en el Camp Nou.

Detalles del partido Barcelona vs. Espanyol

Competencia: LaLiga - Jornada 18

LaLiga - Jornada 18 Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Sábado 3 de enero de 2026 Hora: 2:00 p.m. (hora de Guatemala)

2:00 p.m. (hora de Guatemala) Estadio: Spotify Camp Nou

Este derbi catalán enfrenta a los dos principales clubes de la capital de Cataluña, que cuentan con una rivalidad histórica que trasciende el ámbito deportivo. El RCD Espanyol y el FC Barcelona protagonizan uno de los clásicos más intensos del fútbol español, marcado por la pasión de sus aficiones y la importancia de los puntos en juego para ambas instituciones cada vez que se enfrentan.

Este encuentro marca el inicio de la actividad deportiva para ambos equipos en el 2026. Para Barcelona será el primero de un calendario cargado que incluirá la disputa de la Supercopa de España ante el Athletic Club el próximo 7 de enero y la continuación de su participación en la UEFA Champions League, donde buscarán avanzar en la fase eliminatoria del torneo continental más importante de Europa. El Espanyol, por su parte, centrará todos sus esfuerzos en LaLiga con el objetivo de mantenerse en los primer puestos.