Barcelona vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Getafe y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo domingo 21 de septiembre desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Getafe

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció por 6-0 a Valencia. Después de empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 13 veces.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe viene de un triunfo 2 a 0 frente a Real Oviedo. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.

Barcelona pisa fuerte como local: suma 1 juegos invicto en el estadio Camp Nou y no le han convertido goles.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de enero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 10 puntos (3 PG – 1 PE), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (3 PG – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 4 Getafe 9 4 3 0 1 2 5 Athletic Bilbao 9 4 3 0 1 2

Próximos partidos de Barcelona en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 6: vs Real Oviedo: 25 de septiembre – 13:30 horas

Fecha 7: vs Real Sociedad: 28 de septiembre – 13:00 horas

Fecha 8: vs Sevilla: 5 de octubre – 09:15 horas

Fecha 9: vs Girona: 18 de octubre – 08:15 horas

Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 6: vs Alavés: 24 de septiembre – 11:00 horas

Fecha 7: vs Levante: 27 de septiembre – 06:00 horas

Fecha 8: vs Osasuna: 3 de octubre – 13:00 horas

Fecha 9: vs Real Madrid: 19 de octubre – 13:00 horas

Fecha 10: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Getafe, según país