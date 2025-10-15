Barcelona vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Barcelona recibirá a Girona, en el marco de la fecha 9 de la Liga, el próximo sábado 18 de octubre a partir de las 08:15 horas, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así llegan Barcelona y Girona

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona sufrió un duro golpe al caer 1 a 4 en la ultima jornada ante Sevilla. Es su único traspié en las últimas fechas: en sus 4 juegos anteriores siempre fue vencedor. En ellos, logró convertir 15 goles y tuvo 6 en contra.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de derrotar a Valencia con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 7 en su arco.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 4-1.

El local se ubica en el segundo puesto con 19 puntos (6 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (1 PG – 3 PE – 4 PP).

Barcelona enfrentará en la siguiente jornada a Real Madrid, en lo que será una nueva edición del Clásico. El encuentro tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu y se jugará el 26 de octubre a partir de las 09:15 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 4 Betis 15 8 4 3 1 5 18 Girona 6 8 1 3 4 -12

Próximos partidos de Barcelona en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 10: vs Real Madrid: 26 de octubre – 09:15 horas

Fecha 11: vs Elche: 2 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 12: vs Celta: 9 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 13: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 10: vs Real Oviedo: 25 de octubre – 06:00 horas

Fecha 11: vs Getafe: 31 de octubre – 14:00 horas

Fecha 12: vs Alavés: 8 de noviembre – 07:00 horas

Fecha 13: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Girona, según país