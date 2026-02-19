Barcelona vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Así llegan Barcelona y Levante
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona fue derrotado en el Municipal de Montilivi frente a Girona por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 11 a favor.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Valencia. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.
Hasta el momento, Barcelona cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 11 victorias.
En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y Barcelona se quedó con la victoria por 2 a 3.
El anfitrión está en el segundo puesto con 58 puntos (19 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (4 PG – 6 PE – 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|34
|2
|Barcelona
|58
|24
|19
|1
|4
|39
|3
|Villarreal
|48
|24
|15
|3
|6
|19
|4
|Atlético de Madrid
|45
|24
|13
|6
|5
|17
|19
|Levante
|18
|24
|4
|6
|14
|-15
Próximos partidos de Barcelona en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 26: vs Villarreal: 28 de febrero – 09:15 horas
- Fecha 27: vs Athletic Bilbao: 8 de marzo – 09:15 horas
- Fecha 28: vs Sevilla: 15 de marzo – 09:15 horas
- Fecha 29: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Levante en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 26: vs Alavés: 27 de febrero – 14:00 horas
- Fecha 27: vs Girona: 7 de marzo – 09:15 horas
- Fecha 28: vs Rayo Vallecano: 16 de marzo – 14:00 horas
- Fecha 29: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Levante, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas