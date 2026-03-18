Barcelona vs. Newcastle: Sigue en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions

Este miércoles, el Barcelona recibirá al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El encuentro se disputará en el estadio Camp Nou, donde se conocerá qué equipo avanzará a la siguiente fase del certamen más importante de Europa.

La serie llega igualada 1-1, tras el empate conseguido en Inglaterra, donde el conjunto dirigido por Hansi Flick rescató la igualdad en los últimos minutos del encuentro gracias a una pena máxima ejecutada por Lamine Yamal. Por ello, en este compromiso, el conjunto catalán, con el apoyo de su afición, espera inclinar la serie a su favor y asegurar el pase a la siguiente ronda.

El encuentro promete ser intenso entre ingleses y españoles, con una serie muy pareja y ambos equipos en busca de la victoria que les permita clasificar. El partido se disputará a las 11.45 horas.