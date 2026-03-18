Barcelona vs. Newcastle: Sigue en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions

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Barcelona vs. Newcastle: Sigue en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions

Barcelona y Newcastle se juegan este miércoles en el Camp Nou el pase a los cuartos de final de la Champions League, en un duelo decisivo tras el empate 1-1 registrado en el partido de ida en Inglaterra.

Herberth Marroquín

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GRAFCAT9773. BARCELONA, 17/03/2026.- Los jugadores del FC Barcelona, Ferran Torres, Marcus Rashford (2i), Gavi (c), Lamine Yamal y Pedri (d), durante el entrenamiento que el equipo azulgrana ha realizado en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de campeones que mañana disputarán ante el Newcastle. EFE/Alejandro García

El Barcelona recibe este miércoles al cuadro del Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Foto Prensa Libre: (EFE).

Este miércoles, el Barcelona recibirá al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El encuentro se disputará en el estadio Camp Nou, donde se conocerá qué equipo avanzará a la siguiente fase del certamen más importante de Europa.

La serie llega igualada 1-1, tras el empate conseguido en Inglaterra, donde el conjunto dirigido por Hansi Flick rescató la igualdad en los últimos minutos del encuentro gracias a una pena máxima ejecutada por Lamine Yamal. Por ello, en este compromiso, el conjunto catalán, con el apoyo de su afición, espera inclinar la serie a su favor y asegurar el pase a la siguiente ronda.

El encuentro promete ser intenso entre ingleses y españoles, con una serie muy pareja y ambos equipos en busca de la victoria que les permita clasificar. El partido se disputará a las 11.45 horas.

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