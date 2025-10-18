Barcelona vs Olympiacos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Por la fecha 3 de la Champions, Olympiacos y Barcelona se enfrentan el martes 21 de octubre desde las 10:45 horas, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así llegan Barcelona y Olympiacos

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona no pudo ante PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Arsenal.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League – 2017-2018, y fue un empate por 0 a 0.

Próximos partidos de Barcelona en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 4: vs Club Brugge: 5 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 5: vs Chelsea: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs Eintracht Frankfurt: 9 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs Slavia Praga: 21 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs FC Copenhague: 28 de enero – 14:00 horas

Próximos partidos de Olympiacos en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 4: vs PSV: 4 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 5: vs Real Madrid: 26 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs Kairat Almaty: 9 de diciembre – 09:30 horas

Fecha 7: vs Bayer Leverkusen: 20 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Ajax: 28 de enero – 14:00 horas

Horario Barcelona y Olympiacos, según país