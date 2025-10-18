Barcelona vs Olympiacos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Así llegan Barcelona y Olympiacos
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions
Barcelona no pudo ante PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions
Olympiacos llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Arsenal.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League – 2017-2018, y fue un empate por 0 a 0.
Próximos partidos de Barcelona en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 4: vs Club Brugge: 5 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 5: vs Chelsea: 25 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 6: vs Eintracht Frankfurt: 9 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 7: vs Slavia Praga: 21 de enero – 14:00 horas
- Fecha 8: vs FC Copenhague: 28 de enero – 14:00 horas
Próximos partidos de Olympiacos en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 4: vs PSV: 4 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 5: vs Real Madrid: 26 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 6: vs Kairat Almaty: 9 de diciembre – 09:30 horas
- Fecha 7: vs Bayer Leverkusen: 20 de enero – 14:00 horas
- Fecha 8: vs Ajax: 28 de enero – 14:00 horas
Horario Barcelona y Olympiacos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas