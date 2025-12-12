Barcelona vs. Osasuna: Hora y dónde ver al cuadro blaugrana por la jornada 16 de LaLiga

Este sábado, el FC Barcelona afronta un nuevo reto en la jornada 16 de La Liga, cuando reciba en el estadio Spotify Camp Nou al Osasuna. El conjunto azulgrana, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, llega como líder sólitario del campeonato y buscará prolongar su racha positiva para mantener la ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid.

El Barcelona atraviesa un gran momento en la competición doméstica, encadenando victorias que le han permitido alcanzar los 40 puntos tras 15 jornadas disputadas.

A ello se suma el partido adelantado correspondiente a la jornada 19 frente al Atlético de Madrid, debido a la disputa de la Supercopa de España. Por esta razón, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club cuentan con una jornada más que el resto de equipos en el certamen, tras los encuentros disputados el pasado 2 y 3 de diciembre.

A este buen presente se añade la reciente victoria en la Liga de Campeones frente al Eintracht Frankfurt, que refuerza la confianza del equipo en todas las competiciones. Por su parte, el Real Madrid sigue al acecho con 36 unidades, por lo que cada jornada resulta clave para conservar la cima.

En el otro extremo de la tabla, Osasuna llega ubicado en la decimoquinta posición, con 15 puntos. El equipo navarro intentará dar la sorpresa y sumar en un escenario complicado, consciente de que un triunfo ante el líder sería un golpe anímico importante para alejarse de la zona baja.

Hora y dónde ver el partido de los azulgranas

El encuentro entre Barcelona y Osasuna se disputará este sábado 13 de diciembre a las 11.30 horas (hora de Guatemala). Podrá seguirse en vivo a través de Vix Premium, Disney+ y Sky Sports.