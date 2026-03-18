Barcelona y Newcastle United se miden por la llave 5

De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
François Letexier es el elegido para dirigir el partido.
Los resultados de Barcelona en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Newcastle United 1 vs Barcelona 2 (18 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 6 vs Olympiacos 1 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Club Brugge 3 vs Barcelona 3 (5 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Chelsea 3 vs Barcelona 0 (25 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 2 vs Eintracht Frankfurt 1 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Slavia Praga 2 vs Barcelona 4 (21 de enero)
- Fase de Liga: Barcelona 4 vs FC Copenhague 1 (28 de enero)
- Octavos de Final: Newcastle United 1 vs Barcelona 1 (10 de marzo)
Los resultados de Newcastle United en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Newcastle United 1 vs Barcelona 2 (18 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: U. Saint-Gilloise 0 vs Newcastle United 4 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Newcastle United 3 vs Benfica 0 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Newcastle United 2 vs Athletic Bilbao 0 (5 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Olympique de Marsella 2 vs Newcastle United 1 (25 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayer Leverkusen 2 vs Newcastle United 2 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Newcastle United 3 vs PSV 0 (21 de enero)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)
- Play-offs: Qarabag 1 vs Newcastle United 6 (18 de febrero)
- Play-offs: Newcastle United 3 vs Qarabag 2 (24 de febrero)
- Octavos de Final: Newcastle United 1 vs Barcelona 1 (10 de marzo)
Horario Barcelona y Newcastle United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas