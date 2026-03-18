Barcelona y Newcastle United se miden por la llave 5

Los Blaugranas y Newcastle igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán hoy, en el estadio Camp Nou, quién pasará a Cuartos de Final de la Champions. El cotejo comenzará a las 11:45 horas.

De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

François Letexier es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Fase de Liga : Newcastle United 1 vs Barcelona 2 (18 de septiembre de 2025)

: Newcastle United 1 vs Barcelona 2 (18 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)

: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025) Fase de Liga : Barcelona 6 vs Olympiacos 1 (21 de octubre de 2025)

: Barcelona 6 vs Olympiacos 1 (21 de octubre de 2025) Fase de Liga : Club Brugge 3 vs Barcelona 3 (5 de noviembre de 2025)

: Club Brugge 3 vs Barcelona 3 (5 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Chelsea 3 vs Barcelona 0 (25 de noviembre de 2025)

: Chelsea 3 vs Barcelona 0 (25 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Barcelona 2 vs Eintracht Frankfurt 1 (9 de diciembre de 2025)

: Barcelona 2 vs Eintracht Frankfurt 1 (9 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Slavia Praga 2 vs Barcelona 4 (21 de enero)

: Slavia Praga 2 vs Barcelona 4 (21 de enero) Fase de Liga : Barcelona 4 vs FC Copenhague 1 (28 de enero)

: Barcelona 4 vs FC Copenhague 1 (28 de enero) Octavos de Final: Newcastle United 1 vs Barcelona 1 (10 de marzo)

Los resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Fase de Liga : Newcastle United 1 vs Barcelona 2 (18 de septiembre de 2025)

: Newcastle United 1 vs Barcelona 2 (18 de septiembre de 2025) Fase de Liga : U. Saint-Gilloise 0 vs Newcastle United 4 (1 de octubre de 2025)

: U. Saint-Gilloise 0 vs Newcastle United 4 (1 de octubre de 2025) Fase de Liga : Newcastle United 3 vs Benfica 0 (21 de octubre de 2025)

: Newcastle United 3 vs Benfica 0 (21 de octubre de 2025) Fase de Liga : Newcastle United 2 vs Athletic Bilbao 0 (5 de noviembre de 2025)

: Newcastle United 2 vs Athletic Bilbao 0 (5 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Olympique de Marsella 2 vs Newcastle United 1 (25 de noviembre de 2025)

: Olympique de Marsella 2 vs Newcastle United 1 (25 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Bayer Leverkusen 2 vs Newcastle United 2 (10 de diciembre de 2025)

: Bayer Leverkusen 2 vs Newcastle United 2 (10 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Newcastle United 3 vs PSV 0 (21 de enero)

: Newcastle United 3 vs PSV 0 (21 de enero) Fase de Liga : PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)

: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero) Play-offs : Qarabag 1 vs Newcastle United 6 (18 de febrero)

: Qarabag 1 vs Newcastle United 6 (18 de febrero) Play-offs : Newcastle United 3 vs Qarabag 2 (24 de febrero)

: Newcastle United 3 vs Qarabag 2 (24 de febrero) Octavos de Final: Newcastle United 1 vs Barcelona 1 (10 de marzo)

Horario Barcelona y Newcastle United, según país