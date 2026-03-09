¡Batalla campal en el Mineirão! Hubo 23 expulsiones en la gran final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

La final del Campeonato Mineiro disputada en el estadio Mineirão de Belo Horizonte quedará grabada como una de las más caóticas en la historia del fútbol brasileño.

El duelo entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, que se encaminaba a cerrar con un triunfo 1-0 para el conjunto celeste, terminó convertido en una batalla campal que derivó en 23 expulsiones, la cifra más alta jamás registrada en el balompié del país.

El choque transcurría con normalidad hasta los minutos finales, cuando una disputa entre el mediocampista del Cruzeiro Christian y el guardameta del Atlético MG Everson desató el caos absoluto.

La riña, originada en el área del “Galo”, rápidamente se extendió a prácticamente todo el campo de juego. Lo que comenzó como un intercambio de empujones terminó en una violenta secuencia de puñetazos, patadas, carreras y enfrentamientos simultáneos entre jugadores de ambos bandos.

Pese a los intentos de árbitros y colaboradores por controlar la situación, la trifulca tardó en aplacarse, obligando a detener el partido antes del minuto final. Con el pitazo definitivo ya consumado, el colegiado Matheus Candaçan procedió a revisar lo sucedido y, en su acta oficial, determinó nada menos que 23 expulsiones.

Lista completa de los expulsados

Por Cruzeiro:

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Villalba, Kauã Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge.

Por Atlético Mineiro:

Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Un nuevo récord en Brasil

Con estas 23 expulsiones, la final rompe el récord anterior del fútbol brasileño, establecido en 1954 durante un Portuguesa–Botafogo del Torneo Río-São Paulo, donde se mostraron 22 rojas.

Cada jugador sancionado deberá cumplir su suspensión en la próxima edición del Campeonato Mineiro, lo que anticipa un arranque condicionado para ambos clubes en la temporada siguiente.