Bayer Leverkusen vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Por la fecha 6 de la Champions, Newcastle United y Bayer Leverkusen se enfrentan el miércoles 10 de diciembre desde las 14:00 horas, en el estadio BayArena.

Así llegan Bayer Leverkusen y Newcastle United

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen viene de ganar en su encuentro anterior a Manchester City con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 10 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Olympique de Marsella. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 derrota, en los que convirtió 11 goles y le han encajado 4.

Horario Bayer Leverkusen y Newcastle United, según país