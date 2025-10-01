Bayer Leverkusen y PSV empataron 1 a 1

B. Leverkusen y PSV firmaron tablas (1 – 1) este miércoles, en el encuentro correspondiente a la fecha 2.

A pesar de comenzar en desventaja con un gol de Christian Kofane al minuto 19 del segundo tiempo, PSV consiguió empatar el partido con un gol ejecutado por Ismael Saibari en el minuto 26 de la misma etapa.

En el minuto 19 de la segunda etapa, Christian Kofane levantó el ánimo de B. Leverkusen y se llevó todos los aplausos. El delantero eludió la marca por la banda izquierda y, en el área grande, disparó con certeza al palo derecho, sin posibilidad para el arquero Matej Kovár.

Cuando iban 10 minutos del primer tiempo, el remate del volante Alejandro Grimaldo pegó en el palo del arco rival y Bayer Leverkusen se quedó con las ganas de festejar.

Bayer Leverkusen realizó un total de 15 remates al arco pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado. Según las estadísticas, 8 disparos terminaron en la portería, 1 impactó en el poste y 5 acabaron afuera.

La figura del partido fue Ismael Saibari. El volante de PSV metió 1 gol, efectuó 27 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Ernest Poku fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Bayer Leverkusen mostró su mejor nivel, al rematar 4 veces al arco contrario y acertar 24 pases correctos.

El estratega de B. Leverkusen, Kasper Hjulmand, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Mark Flekken en el arco; Jarell Quansah, Loic Bade y Edmond Tapsoba en la línea defensiva; Axel Tape, Aleix García, Ezequiel Fernández y Alejandro Grimaldo en el medio; y Malik Tillman, Christian Kofane y Ernest Poku en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Peter Bosz salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Matej Kovár bajo los tres palos; Mauro Junior, Armando Obispo, Yarek Gasiorowski y Anass Salah Eddine en defensa; Ismael Saibari, Jerdy Schouten y Joey Veerman en la mitad de cancha; y Dennis Man, Guus Til y Ivan Perisic en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio BayArena fue Glenn Nyberg.

Para la siguiente fecha, B. Leverkusen actuará de local frente a PSG, mientras que PSV recibirá a Napoli.

Cambios en Bayer Leverkusen

41′ 1T – Salió Axel Tape por Arthur

73′ 2T – Salieron Ernest Poku por Eliesse Ben Seghir, Dennis Man por Esmir Bajraktarevic y Ivan Perisic por Couhaib Driouech

79′ 2T – Salieron Christian Kofane por Claudio Echeverri y Malik Tillman por Ibrahim Maza

Cambios en PSV

65′ 2T – Salió Armando Obispo por Ryan Flamingo

