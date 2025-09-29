Bayer Leverkusen y PSV se miden por la fecha 2

Así llegan Bayer Leverkusen y PSV
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions
Bayer Leverkusen viene de un resultado igualado, 2-2, ante FC Copenhague.
Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions
PSV viene de caer derrotado 1 a 3 ante U. Saint-Gilloise.
Horario Bayer Leverkusen y PSV, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas