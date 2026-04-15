Bayern Múnich clasificó al vencer 4-3 a Real Madrid

Por la llave 2 de la Champions, los Merengues cayó por 3 a 4 frente a B. Múnich a pesar de que el volante Arda Güler marcó en dos oportunidades. Los goles del partido para el local los anotaron Aleksandar Pavlovic (5′ 1T), Harry Kane (37′ 1T), Luis Díaz (43′ 2T) y Michael Olise (48′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Arda Güler (0′ 1T y 28′ 1T, de tiro libre) y Kylian Mbappé (41′ 1T).

En el minuto 40 del primer tiempo, Real Madrid tuvo la chance de ponerse por encima del marcador con un disparo de Vinicius Júnior que se estrelló en el palo.

Michael Olise tuvo una gran actuación. El volante de Bayern Múnich anotó 1 gol, realizó 55 pases correctos y se animó a patear 5 veces.

También tuvo buen desempeño Aleksandar Pavlovic. El volante de Bayern Múnich anotó 1 gol, realizó 94 pases correctos y robó 2 balones.

El DT de B. Múnich, Vincent Kompany, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Manuel Neuer en el arco; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer en la línea defensiva; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en el medio; y Harry Kane en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Álvaro Árbeloa salió con una disposición táctica 4-3-3 con Andriy Lunin bajo los tres palos; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy en defensa; Jude Bellingham, Federico Valverde y Arda Güler en la mitad de cancha; y Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la delantera.

Slavko Vincic fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Con este triunfo, B. Múnich dejó fuera del torneo a los Merengues y accedió a Semifinales de la Champions.

Cambios en Bayern Múnich

45′ 2T – Salió Josip Stanisic por Alphonso Davies

60′ 2T – Salió Serge Gnabry por Jamal Musiala

Amonestados en Bayern Múnich:

29′ 1T Josip Stanisic (Conducta antideportiva) y 43′ 1T Vincent Kompany (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Real Madrid

61′ 2T – Salió Brahim Díaz por Eduardo Camavinga

90′ 2T – Salieron Trent Alexander-Arnold por Thiago Pitarch y Arda Güler por Franco Mastantuono

Amonestados en Real Madrid:

39′ 1T Éder Militão (Conducta antideportiva), 24′ 2T Antonio Rüdiger (Insultar o desaprobar al árbitro) y 32′ 2T Eduardo Camavinga (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Expulsado en Real Madrid: