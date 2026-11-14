Bayern Múnich espera a Alphonso Davies tras sufrir una lesión ante Guatemala

El capitán de Canadá, Alphonso Davies, regresaría a Alemania para ser evaluado por el cuerpo médico del Bayern Múnich, luego de sufrir una lesión en el isquiotibial durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026 frente a Guatemala.

Según informó el medio alemán Kicker, el futbolista tiene previsto viajar directamente a Múnich para reunirse con el equipo médico de su club y conocer el alcance de la lesión que sufrió en el encuentro disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera, en El Trébol.

Davies abandonó el terreno de juego apenas al minuto 4 del compromiso, que terminó con victoria canadiense por 3-2. Su salida temprana representó una baja sensible para el conjunto dirigido por Jesse Marsch, debido a la importancia del defensor en el funcionamiento del equipo.

Su situación genera incertidumbre de cara al partido de vuelta, programado para este lunes 16 de noviembre, a las 19 horas, en Toronto. Por ahora, el reporte de Kicker no establece el tiempo de recuperación del jugador ni confirma oficialmente que estará ausente en ese encuentro.

Canadá, pendiente de su capitán

La posible ausencia de Davies representaría un contratiempo para Canadá, que busca cerrar la eliminatoria y asegurar su clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones, además del boleto directo a la Copa Oro 2027.

El jugador del Bayern Múnich es una de las principales figuras de la selección canadiense, tanto por su capacidad defensiva como por su proyección ofensiva. Su velocidad y experiencia internacional lo convierten en una pieza importante para el esquema de Marsch.

Para Guatemala, la eventual baja del capitán canadiense podría representar una circunstancia favorable en su intento por remontar la serie. Sin embargo, la Selección Nacional también tendrá que mejorar su funcionamiento, especialmente en defensa, después de los errores que le costaron la derrota en casa.

La Azul y Blanco llegará al compromiso de vuelta con la obligación de ganar para mantener sus aspiraciones de avanzar a las semifinales.