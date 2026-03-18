Bayern Múnich firma la clasificación a Cuartos de Final con goleada 4-1

Harry Kane tuvo una gran actuación. El atacante de Bayern Múnich brilló al convertir 2 goles, patear 5 veces y dar 33 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Lennart Karl. El volante de Bayern Múnich anotó 1 gol, realizó 77 pases correctos y se animó a patear 6 veces.
El DT de B. Múnich, Vincent Kompany, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Jonas Urbig en el arco; Josip Stanisic, Kim Minjae, Jonathan Tah y Tom Bischof en la línea defensiva; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Raphaël Guerreiro y Luis Díaz en el medio; y Harry Kane en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Raffaele Palladino salió con una disposición táctica 3-6-1 con Marco Sportiello bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Isak Hien y Giorgio Scalvini en defensa; Raoul Bellanova, Mario Pasalic, Éderson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere y Kamaldeen Sulemana en la mitad de cancha; y Gianluca Scamacca en la delantera.
Benoît Bastien fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
B. Múnich arrolló sin piedad a Atalanta y jugará Cuartos de Final de la Champions.
Cambios en Bayern Múnich
- 55′ 2T – Salió Aleksandar Pavlovic por Deniz Ofli
- 71′ 2T – Salieron Josip Stanisic por Filip Pavic y Tom Bischof por Serge Gnabry
Cambios en Atalanta
- 58′ 2T – Salieron Charles De Ketelaere por Lazar Samardzic y Éderson por Marten de Roon
- 70′ 2T – Salieron Gianluca Scamacca por Nikola Krstovic, Kamaldeen Sulemana por Giacomo Raspadori y Harry Kane por Nicolas Jackson
- 82′ 2T – Salieron Giorgio Scalvini por Honest Ahanor y Raphaël Guerreiro por Hiroki Ito