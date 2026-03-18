Bayern Múnich firma la clasificación a Cuartos de Final con goleada 4-1

El delantero Harry Kane firmó dos de los 4 goles que B. Múnich le endosó a Atalanta, durante la llave 4 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotaron Harry Kane (25′ 1T, de penal y 8′ 2T), Lennart Karl (10′ 2T) y Luis Díaz (24′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Lazar Samardzic (39′ 2T). Lennart Karl se ganó los aplausos con su brillante definición a los 10 minutos del segundo tiempo. Luis Díaz sirvió un centro y el volante pateó el balón al fondo de la red.

Harry Kane tuvo una gran actuación. El atacante de Bayern Múnich brilló al convertir 2 goles, patear 5 veces y dar 33 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Lennart Karl. El volante de Bayern Múnich anotó 1 gol, realizó 77 pases correctos y se animó a patear 6 veces.

El DT de B. Múnich, Vincent Kompany, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Jonas Urbig en el arco; Josip Stanisic, Kim Minjae, Jonathan Tah y Tom Bischof en la línea defensiva; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Raphaël Guerreiro y Luis Díaz en el medio; y Harry Kane en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Raffaele Palladino salió con una disposición táctica 3-6-1 con Marco Sportiello bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Isak Hien y Giorgio Scalvini en defensa; Raoul Bellanova, Mario Pasalic, Éderson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere y Kamaldeen Sulemana en la mitad de cancha; y Gianluca Scamacca en la delantera.

Benoît Bastien fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

B. Múnich arrolló sin piedad a Atalanta y jugará Cuartos de Final de la Champions.

Cambios en Bayern Múnich

55′ 2T – Salió Aleksandar Pavlovic por Deniz Ofli

71′ 2T – Salieron Josip Stanisic por Filip Pavic y Tom Bischof por Serge Gnabry

Cambios en Atalanta