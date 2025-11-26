Bayern Múnich fue derrotado por Arsenal con un marcador de 3-1

B. Múnich cayó ante los Gunners al perder en el Emirates Stadium por 3-1 en el encuentro disputado por la fecha 5 de la Champions. La escuadra comandada por Mikel Arteta se puso en ventaja gracias a Jurriën Timber (21′ 1T), que marcó en un cabezazo, pero Bayern Múnich lo empató con un tanto de Lennart Karl (31′ 1T) durante una jugada. El desahogo y festejo de Arsenal llegó con dos disparos de Noni Madueke (23′ 2T) y de Gabriel Martinelli (31′ 2T).

El protagonismo de Riccardo Calafiori lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Arsenal fue importante al quitar 2 balones.

Otro de los futbolistas clave en el Emirates Stadium fue Bukayo Saka. El delantero de Arsenal dio 20 pases correctos.

El entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, dispuso en campo una formación 4-3-3 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, William Saliba, Cristhian Mosquera y Myles Lewis-Skelly en la línea defensiva; Martín Zubimendi, Declan Rice y Eberechi Eze en el medio; y Bukayo Saka, Mikel Merino y Leandro Trossard en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Vincent Kompany se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Manuel Neuer bajo los tres palos; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Lennart Karl y Serge Gnabry en la mitad de cancha; y Harry Kane en la delantera.

El partido en el Emirates Stadium fue dirigido por el árbitro Marco Guida.

Por la próxima fecha, los Gunners visitarán a Club Brugge. Por otro lado, B. Múnich recibirá a Sporting Lisboa.

Cambios en Arsenal

37′ 1T – Salió Leandro Trossard por Noni Madueke

67′ 2T – Salieron Bukayo Saka por Gabriel Martinelli y Myles Lewis-Skelly por Riccardo Calafiori

80′ 2T – Salieron Eberechi Eze por Martin Odegaard y Jurriën Timber por Ben White

Amonestados en Arsenal:

42′ 1T Mikel Arteta (Insultar o desaprobar al árbitro), 28′ 2T William Saliba (Demorar el juego) y 34′ 2T Mikel Merino (Conducta antideportiva)

Cambios en Bayern Múnich

71′ 2T – Salió Konrad Laimer por Tom Bischof

72′ 2T – Salió Serge Gnabry por Nicolas Jackson

81′ 2T – Salieron Dayot Upamecano por Kim Minjae, Joshua Kimmich por Leon Goretzka y Lennart Karl por Raphaël Guerreiro

Amonestados en Bayern Múnich: