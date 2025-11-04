Bayern Múnich gana 2-1 a PSG con doblete de Luis Díaz

En la fecha 4 de la Champions, B. Múnich venció 2 a 1 a PSG. En el primer gol, minuto 3 del primer tiempo Luis Díaz disparó para deshacer el empate inicial. A continuación, en el minuto 31 de la misma etapa, el jugador pudo encarrilar la victoria a través de una jugada. Fue João Neves el que recortó distancia con una anotación de jugada (28′ de la segunda etapa). A pesar de ello, el tiempo disponible no permitió a PSG acercarse lo suficiente para revertir el resultado.João Neves se ganó los aplausos con su brillante definición a los 28 minutos del segundo tiempo. Lee Kangin sirvió un centro y el volante pateó el balón al fondo de la red.

Serge Gnabry estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 30 del primer tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.

Con un 66% de dominio de la pelota y 9 de remates, PSG buscó posicionarse en el área rival pero no fue suficiente para desestabilizar el marcador.

Vitinha tuvo una gran actuación. El volante de PSG realizó 110 pases correctos y se animó a patear 6 veces.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Khvicha Kvaratskhelia. El atacante de PSG brilló patear 4 veces y dar 50 pases correctos.

El DT de PSG, Luis Enrique, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Lucas Chevalier en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Vincent Kompany salió con una disposición táctica 4-5-1 con Manuel Neuer bajo los tres palos; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en la mitad de cancha; y Harry Kane en la delantera.

Maurizio Mariani fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada PSG enfrentará de local a Tottenham, mientras que B. Múnich jugará de visitante frente a Arsenal.

Cambios en PSG

24′ 1T – Salió Ousmane Dembélé por Lee Kangin

51′ 1T – Salió Achraf Hakimi por Senny Mayulu

65′ 2T – Salieron Fabián Ruiz por João Neves y Bradley Barcola por Gonçalo Ramos

Amonestado en PSG:

38′ 2T Nuno Mendes (Conducta antideportiva)

Cambios en Bayern Múnich

45′ 2T – Salió Serge Gnabry por Tom Bischof

79′ 2T – Salió Michael Olise por Kim Minjae

87′ 2T – Salió Harry Kane por Leon Goretzka

Amonestados en Bayern Múnich:

2′ 2T Tom Bischof (Conducta antideportiva), 3′ 2T Manuel Neuer (Demorar el juego) y 38′ 2T Josip Stanisic (Conducta antideportiva)

Expulsado en Bayern Múnich: