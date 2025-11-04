Bayern Múnich gana 2-1 a PSG con doblete de Luis Díaz

Serge Gnabry estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 30 del primer tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.
Con un 66% de dominio de la pelota y 9 de remates, PSG buscó posicionarse en el área rival pero no fue suficiente para desestabilizar el marcador.
Vitinha tuvo una gran actuación. El volante de PSG realizó 110 pases correctos y se animó a patear 6 veces.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Khvicha Kvaratskhelia. El atacante de PSG brilló patear 4 veces y dar 50 pases correctos.
El DT de PSG, Luis Enrique, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Lucas Chevalier en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Vincent Kompany salió con una disposición táctica 4-5-1 con Manuel Neuer bajo los tres palos; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en la mitad de cancha; y Harry Kane en la delantera.
Maurizio Mariani fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada PSG enfrentará de local a Tottenham, mientras que B. Múnich jugará de visitante frente a Arsenal.
Cambios en PSG
- 24′ 1T – Salió Ousmane Dembélé por Lee Kangin
- 51′ 1T – Salió Achraf Hakimi por Senny Mayulu
- 65′ 2T – Salieron Fabián Ruiz por João Neves y Bradley Barcola por Gonçalo Ramos
Amonestado en PSG:
- 38′ 2T Nuno Mendes (Conducta antideportiva)
Cambios en Bayern Múnich
- 45′ 2T – Salió Serge Gnabry por Tom Bischof
- 79′ 2T – Salió Michael Olise por Kim Minjae
- 87′ 2T – Salió Harry Kane por Leon Goretzka
Amonestados en Bayern Múnich:
- 2′ 2T Tom Bischof (Conducta antideportiva), 3′ 2T Manuel Neuer (Demorar el juego) y 38′ 2T Josip Stanisic (Conducta antideportiva)
Expulsado en Bayern Múnich:
- 51′ 1T Luis Díaz (Roja directa)