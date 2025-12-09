Bayern Múnich logra una victoria de 3-1 sobre Sporting Lisboa

Un remate de Harry Kane terminó en el palo a los 36 minutos del primer tiempo y Bayern Múnich perdió su chance de ponerse en ventaja.
Lennart Karl tuvo una gran actuación. El volante de Bayern Múnich anotó 1 gol, realizó 42 pases correctos, robó 3 balones y se animó a patear 5 veces.
También tuvo buen desempeño Serge Gnabry. El volante de Bayern Múnich anotó 1 gol, realizó 29 pases correctos y se animó a patear 4 veces.
El DT de B. Múnich, Vincent Kompany, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Manuel Neuer en el arco; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en la línea defensiva; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Lennart Karl y Serge Gnabry en el medio; y Harry Kane en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Rui Borges salió con una disposición táctica 4-5-1 con Rui Silva bajo los tres palos; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Eduardo Quaresma y Matheus Reis en defensa; Morten Hjulmand, João Simões, Geny Catamo, Maximiliano Araujo y Alisson Santos en la mitad de cancha; y Luis Suárez en la delantera.
Nicholas Walsh fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada B. Múnich enfrentará de local a U. Saint-Gilloise, mientras que Sporting jugará de local frente a PSG.
Cambios en Bayern Múnich
- 76′ 2T – Salió Lennart Karl por Raphaël Guerreiro
- 87′ 2T – Salieron Serge Gnabry por Alphonso Davies, Josip Stanisic por Hiroki Ito y Aleksandar Pavlovic por Leon Goretzka
Amonestados en Bayern Múnich:
- 25′ 2T Joshua Kimmich (Discutir con un rival) y 48′ 2T Konrad Laimer (Conducta antideportiva)
Cambios en Sporting Lisboa
- 65′ 2T – Salió Alisson Santos por Ricardo Mangas
- 79′ 2T – Salió Eduardo Quaresma por Georgios Vagiannidis
- 80′ 2T – Salió Geny Catamo por Fotios Ioannidis
- 91′ 2T – Salieron Maximiliano Araujo por Salvador Blopa, João Simões por Hidemasa Morita y Harry Kane por Nicolas Jackson
Amonestado en Sporting Lisboa:
- 25′ 2T Morten Hjulmand (Discutir con un rival)