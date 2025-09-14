Bayern Múnich vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Deportes

Bayern Múnich vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Te contamos la previa del duelo Bayern Múnich vs Chelsea, que se enfrentarán en el estadio Allianz Arena el próximo miércoles 17 de septiembre a las 13:00 horas.

|

El duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions se jugará el próximo miércoles 17 de septiembre a las 13:00 horas.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de agosto, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League – 2019 – 2020, y Bayern Múnich resultó vencedor por 4 a 1.

Horario Bayern Múnich y Chelsea, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS