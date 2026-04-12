Bayern Múnich vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

En la previa de Bayern Múnich vs Real Madrid, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 15 de abril desde las 13:00 horas en el estadio Allianz Arena.

Con un triunfo a cuestas (2 a 1 ganó en la ida), B. Múnich buscará definir la serie ante los Merengues este miércoles 15 de abril. El partido por la llave 2 de la Champions comenzará a las 13:00 horas y será en el estadio Allianz Arena.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y Bayern Múnich se quedó con la victoria por 1 a 2.

Los resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Chelsea 1 (17 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Pafos 1 vs Bayern Múnich 5 (30 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Bayern Múnich 4 vs Club Brugge 0 (22 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Sporting Lisboa 1 (9 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Bayern Múnich 2 vs U. Saint-Gilloise 0 (21 de enero)
  • Fase de Liga: PSV 1 vs Bayern Múnich 2 (28 de enero)
  • Octavos de Final: Atalanta 1 vs Bayern Múnich 6 (10 de marzo)
  • Octavos de Final: Bayern Múnich 4 vs Atalanta 1 (18 de marzo)
  • Cuartos de Final: Real Madrid 1 vs Bayern Múnich 2 (7 de abril)
Los resultados de Real Madrid en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: Real Madrid 2 vs Olympique de Marsella 1 (16 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Kairat Almaty 0 vs Real Madrid 5 (30 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Real Madrid 1 vs Juventus 0 (22 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Olympiacos 3 vs Real Madrid 4 (26 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Real Madrid 6 vs Mónaco 1 (20 de enero)
  • Fase de Liga: Benfica 4 vs Real Madrid 2 (28 de enero)
  • Play-offs: Benfica 0 vs Real Madrid 1 (17 de febrero)
  • Play-offs: Real Madrid 2 vs Benfica 1 (25 de febrero)
  • Octavos de Final: Real Madrid 3 vs Manchester City 0 (11 de marzo)
  • Octavos de Final: Manchester City 1 vs Real Madrid 2 (17 de marzo)
  • Cuartos de Final: Real Madrid 1 vs Bayern Múnich 2 (7 de abril)
Horario Bayern Múnich y Real Madrid, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

