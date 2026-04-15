Bayern Múnich vs. Real Madrid: Sigue en vivo el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League

El Bayern Múnich recibe este miércoles al Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. El encuentro se disputará en Alemania, en el Allianz Arena, donde el conjunto dirigido por Vincent Kompany llega con ventaja de 2-1 en el marcador global, gracias a los goles de Harry Kane y Luis Díaz, mientras que para el cuadro merengue descontó el francés Kylian Mbappé.

Para este compromiso, el Real Madrid, quince veces campeón de Europa, llega con la ilusión de protagonizar otra de sus históricas remontadas en una nueva noche de Champions, con el objetivo de avanzar a las semifinales del torneo. El equipo blanco buscará imponer su jerarquía y experiencia en la competición más prestigiosa del futbol europeo.

Por su parte, el conjunto alemán intentará liquidar la eliminatoria y hacer valer la ventaja obtenida en España hace una semana, para asegurar su boleto a las semifinales del certamen más importante del Viejo Continente.

El partido promete grandes emociones durante los 90 minutos o más, en un duelo entre dos gigantes del futbol europeo. El encuentro está programado para las 13.00 horas de Guatemala.