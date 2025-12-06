Bayern Múnich vs Sporting Lisboa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

El próximo martes 9 de diciembre, a partir de las 11:45 horas, Sporting Lisboa visita a Bayern Múnich en el estadio Allianz Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Champions.

Así llegan Bayern Múnich y Sporting Lisboa

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich fue derrotado en el Emirates Stadium frente a Arsenal por 1 a 3 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 6 goles y ha marcado 15.

Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Sporting Lisboa viene de vencer a Club Brugge en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 5 le han convertido.

En los últimos 4 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2008 – 2009, y Bayern Múnich se quedó con la victoria por 7 a 1.

Próximos partidos de Bayern Múnich en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 7: vs U. Saint-Gilloise: 21 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs PSV: 28 de enero – 14:00 horas

Próximos partidos de Sporting Lisboa en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 7: vs PSG: 20 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 28 de enero – 14:00 horas

Horario Bayern Múnich y Sporting Lisboa, según país