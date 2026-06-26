Fútbol Internacional
Bélgica golea a Nueva Zelanda, clasifica como líder del Grupo G y avanza a los dieciseisavos del Mundial 2026
Bélgica recuperó su mejor versión al golear 5-1 a Nueva Zelanda, aseguró el primer lugar del Grupo G y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
VANCOUVER (Canada), 27/06/2026.- Kevin De Bruyne of Belgium celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match New Zealand against Belgium, in Vancouver, Canada, 26 June 2026. (Bélgica, Nueva Zelanda) EFE/EPA/BOB FRID
La selección belga cerró la fase de grupos con una contundente victoria sobre Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver, resultado que le permitió finalizar como líder del Grupo G con cinco puntos, por delante de Egipto.
Los Diablos Rojos dominaron el encuentro desde el inicio y reflejaron su superioridad en el marcador. Leandro Trossard abrió la cuenta al minuto 28 y volvió a marcar al 50 para firmar un doblete. Kevin De Bruyne amplió la ventaja al 66, mientras que Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers completaron la goleada en la recta final del encuentro. Elijah Just descontó para Nueva Zelanda al minuto 84.
El conjunto dirigido por Rudi Garcia controló la posesión, generó constantes oportunidades de gol y dejó atrás las dudas que había mostrado en sus dos primeros partidos, ambos empatados. La victoria también le permitió superar a Egipto en la clasificación gracias a una mejor diferencia de goles.
Nueva Zelanda intentó reaccionar en el segundo tiempo y encontró el descuento por medio de Elijah Just, pero no logró inquietar a una Bélgica que mantuvo el control del partido hasta el pitazo final.
Con este resultado, Bélgica terminó como líder del Grupo G con cinco puntos y avanzó a los dieciseisavos de final, donde enfrentará a un rival aún por definir. Egipto clasificó como segundo del grupo tras empatar con Irán, mientras que la selección iraní deberá esperar para conocer si avanza como uno de los mejores terceros. Nueva Zelanda quedó eliminada con un punto.
El equipo belga afrontará la fase de eliminación directa con confianza después de firmar su actuación más convincente del torneo, impulsado por una ofensiva que recuperó eficacia en el momento más importante de la fase de grupos.