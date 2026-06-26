Bélgica golea a Nueva Zelanda, clasifica como líder del Grupo G y avanza a los dieciseisavos del Mundial 2026

La selección belga cerró la fase de grupos con una contundente victoria sobre Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver, resultado que le permitió finalizar como líder del Grupo G con cinco puntos, por delante de Egipto.

Los Diablos Rojos dominaron el encuentro desde el inicio y reflejaron su superioridad en el marcador. Leandro Trossard abrió la cuenta al minuto 28 y volvió a marcar al 50 para firmar un doblete. Kevin De Bruyne amplió la ventaja al 66, mientras que Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers completaron la goleada en la recta final del encuentro. Elijah Just descontó para Nueva Zelanda al minuto 84.

El conjunto dirigido por Rudi Garcia controló la posesión, generó constantes oportunidades de gol y dejó atrás las dudas que había mostrado en sus dos primeros partidos, ambos empatados. La victoria también le permitió superar a Egipto en la clasificación gracias a una mejor diferencia de goles.

Nueva Zelanda intentó reaccionar en el segundo tiempo y encontró el descuento por medio de Elijah Just, pero no logró inquietar a una Bélgica que mantuvo el control del partido hasta el pitazo final.

Con este resultado, Bélgica terminó como líder del Grupo G con cinco puntos y avanzó a los dieciseisavos de final, donde enfrentará a un rival aún por definir. Egipto clasificó como segundo del grupo tras empatar con Irán, mientras que la selección iraní deberá esperar para conocer si avanza como uno de los mejores terceros. Nueva Zelanda quedó eliminada con un punto.

NZL 🇳🇿 1-4 🇧🇪 BEL (86') - Con su gol a Nueva Zelanda, Romelu Lukaku se convierte en el MÁXIMO GOLEADOR de Bélgica en TODA la historia de la Copa del Mundo (6 goles), superando a Marc Wilmots (5). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 27, 2026

¡Bélgica golea y se queda con el primer puesto del Grupo G! 🔝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026

El equipo belga afrontará la fase de eliminación directa con confianza después de firmar su actuación más convincente del torneo, impulsado por una ofensiva que recuperó eficacia en el momento más importante de la fase de grupos.