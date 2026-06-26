Egipto clasifica a los dieciseisavos y deja a Irán en suspenso tras un gol anulado por el VAR

Egipto empató 1-1 con Irán en el Estadio Seattle y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras que la selección iraní quedó a la espera de otros resultados para saber si avanza como uno de los mejores terceros.

El conjunto africano abrió el marcador al minuto 5 por medio de Mahmoud Saber, quien aprovechó un error del portero iraní Alireza Beiranvand. Poco después, Irán tuvo la oportunidad de igualar desde el punto penal, pero Mehdi Taremi desperdició el cobro al minuto 11.

La respuesta iraní llegó apenas tres minutos después. Al minuto 14, Ramin Rezaeian marcó el 1-1 con una definición que devolvió la igualdad y mantuvo con vida a su selección. A partir de ese momento, Irán tomó la iniciativa y buscó el gol que le diera la clasificación.

La acción más polémica del encuentro ocurrió en el tiempo de reposición. Shoja Khalilzadeh envió el balón al fondo de la red y desató la celebración iraní, pero el árbitro anuló el tanto tras la revisión del VAR por una posición adelantada en el inicio de la jugada.

Con el empate, Egipto llegó a cinco puntos y avanzó como segundo del Grupo G, por detrás de Bélgica, que terminó líder tras vencer con autoridad a Nueva Zelanda. Irán finalizó con tres unidades y deberá esperar la definición de los demás grupos para conocer si logra avanzar como uno de los mejores terceros.

🇮🇷 ¡Goool de Irán! Rezaeian atento en el área, toma un rebote y marca el empate ante Egipto 🇪🇬 #Tigo26 pic.twitter.com/EHaoD3xten — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) June 27, 2026

El resultado dejó sensaciones opuestas. Egipto celebró el pase a la fase de eliminación directa, mientras que Irán terminó con frustración tras ver cómo el VAR le privó de una victoria que pudo cambiar su destino en el Mundial 2026.