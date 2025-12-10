Benfica deja a Napoli en cero con un triunfo 2-0

La figura del partido fue Richard Rios. El volante de Benfica metió 1 gol, efectuó 36 pases correctos y recuperó 6 balones.
Enzo Barrenechea también jugó un buen partido. El volante de Benfica efectuó 60 pases correctos y recuperó 4 balones.
El estratega de Benfica, José dos Santos Mourinho Félix, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Anatoliy Trubin en el arco; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en la línea defensiva; Richard Rios, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro y Georgiy Sudakov en el medio; y Franjo Ivanovic en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Antonio Conte salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Vanja Milinkovic Savic bajo los tres palos; Sam Beukema, Amir Rrahmani y Alessandro Buongiorno en defensa; Giovanni Di Lorenzo, Scott McTominay, Eljif Elmas y Mathías Olivera en la mitad de cancha; y David Neres, Rasmus Hojlund y Noa Lang en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica fue Slavko Vincic.
Para la siguiente fecha, Benfica actuará de visitante frente a Juventus, mientras que Napoli visitará a FC Copenhague.
Cambios en Benfica
- 75′ 2T – Salieron Franjo Ivanovic por Vangelis Pavlidis y Georgiy Sudakov por António Silva
- 93′ 2T – Salió Fredrik Aursnes por Tiago Freitas
- 94′ 2T – Salió Leandro Barreiro por José Neto
Amonestado en Benfica:
- 32′ 2T Amar Dedic (Demorar el juego)
Cambios en Napoli
- 45′ 2T – Salieron Mathías Olivera por Leonardo Spinazzola y Sam Beukema por Matteo Politano
- 58′ 2T – Salió Alessandro Buongiorno por Juan Jesus
- 73′ 2T – Salió Noa Lang por Lorenzo Lucca
- 80′ 2T – Salió Eljif Elmas por Antonio Vergara
Amonestados en Napoli:
- 7′ 2T Noa Lang (Conducta antideportiva) y 41′ 2T Antonio Vergara (Conducta antideportiva)