Benfica no da tregua y gana por 2 a 0 sobre Ajax

Este martes, Benfica fue superior y venció por dos goles a Ajax en el partido que jugaron por la fecha 5 de la Champions. Samuel Dahl inauguró la ventaja para Benfica en el minuto 5 del primer tiempo, y Leandro Barreiro aseguró la victoria al vencer al portero rival al minuto 44 de la segunda mitad.

En el minuto 5 de la primera etapa, Samuel Dahl levantó el ánimo de Benfica y se llevó todos los aplausos. Fue un verdadero espectáculo del defensor: tomó el balón por la banda izquierda, se acercó al área grande y terminó la jugada con un soberbio remate que se clavó al ángulo izquierdo de Vitezslav Jaros.

La figura del partido fue Samuel Dahl. El defensor de Benfica fue importante por convertir 1 gol, quitó 3 pelotas y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

Nicolás Otamendi dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Benfica fue importante al quitar 2 balones y sacar 5 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Ajax, John Heitinga, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Vitezslav Jaros en el arco; Youri Regeer, Josip Sutalo, Youri Baas y Owen Wijndal en la línea defensiva; Davy Klaassen, Kou Itakura y Kenneth Taylor en el medio; y Rayane Bounida, Wout Weghorst y Mika Godts en el ataque.

Por su parte, los elegidos por José dos Santos Mourinho Félix salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Anatoliy Trubin bajo los tres palos; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en defensa; Enzo Barrenechea, Richard Rios, Georgiy Sudakov, Leandro Barreiro y Fredrik Aursnes en la mitad de cancha; y Vangelis Pavlidis en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Johan Cruyff Arena fue Sven Jablonski.

Para la siguiente fecha, Ajax actuará de visitante frente a Qarabag, mientras que Benfica recibirá a Napoli.

Cambios en Ajax

59′ 2T – Salió Owen Wijndal por Jorthy Mokio

73′ 2T – Salieron Mika Godts por Kasper Dolberg y Rayane Bounida por Oscar Gloukh

74′ 2T – Salió Davy Klaassen por Kian Fitz-Jim

82′ 2T – Salió Youri Regeer por Raúl Moro

Amonestado en Ajax:

23′ 2T Wout Weghorst (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Benfica

80′ 2T – Salió Georgiy Sudakov por Tomás Araújo

91′ 2T – Salió Vangelis Pavlidis por Manuel Silva

92′ 2T – Salió Leandro Barreiro por Rodrigo Rego

Amonestado en Benfica: