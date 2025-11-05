Benfica sufrió una derrota por 1-0 ante Bayer Leverkusen con el gol de Patrik Schick

B. Leverkusen se quedó con los tres puntos por la fecha 4 de la Champions. En el minuto 19 del segundo tiempo, Patrik Schick pudo sellar el destino del encuentro para B. Leverkusen.

Dos remates de Dodi Lukebakio terminaron impactando en el palo y el volante de Benfica se quedó con las ganas.

Pese a que Bayer Leverkusen ganó el duelo, Benfica fue superior sacando 20 tiros pero no le alcanzó para convertirlos en anotaciones. Según la estadísticas, 11 llegaron al arco, 2 pegaron en el poste y 7 terminaron afuera.

El desempeño Patrik Schick lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Bayer Leverkusen mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 6 pases correctos.

La presencia defensiva Loic Bade fue notable en el partido. El defensa de Bayer Leverkusen fue importante por recuperar 2 balones y rechazar 8 pelotas peligrosas.

El DT de Benfica, José dos Santos Mourinho Félix, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Anatoliy Trubin en el arco; Fredrik Aursnes, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en la línea defensiva; Richard Rios, Enzo Barrenechea, Dodi Lukebakio, Leandro Barreiro y Georgiy Sudakov en el medio; y Vangelis Pavlidis en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Kasper Hjulmand salió con una disposición táctica 3-6-1 con Mark Flekken bajo los tres palos; Jarell Quansah, Loic Bade y Edmond Tapsoba en defensa; Arthur, Aleix García, Ibrahim Maza, Alejandro Grimaldo, Claudio Echeverri y Ernest Poku en la mitad de cancha; y Christian Kofane en la delantera.

Simone Sozza fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

En la próxima fecha, Benfica visitará a Ajax y B. Leverkusen jugará de visitante frente a Manchester City.

Cambios en Benfica

68′ 2T – Salieron Samuel Dahl por Andreas Schjelderup, Georgiy Sudakov por Gianluca Prestianni y Leandro Barreiro por Amar Dedic

Amonestados en Benfica:

16′ 2T Dodi Lukebakio (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 32′ 2T Nicolás Otamendi (Conducta antideportiva) y 45′ 2T Richard Rios (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Bayer Leverkusen

56′ 2T – Salieron Christian Kofane por Patrik Schick y Claudio Echeverri por Malik Tillman

87′ 2T – Salió Ernest Poku por Eliesse Ben Seghir

Amonestados en Bayer Leverkusen: